Ibiza abre sus fincas ecológicas al público para promover el producto local

La Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (Apaeef) ha iniciado la II edición de su programa de visitas a fincas de productores de agricultura ecológica de Ibiza con el objetivo de acercar el producto local a visitantes y residentes y mostrar el trabajo que se lleva a cabo en la isla para aumentar la producción de alimentos saludables, de calidad y de kilómetro cero.

La propuesta busca además resaltar y promocionar la labor de la cuarentena de agricultores y elaboradores, socios y socias de (Apaeef), y difundir un modelo de producción que "contribuye a conservar la salud del suelo y la biodiversidad agraria". Esta acción se desarrolla gracias a la financiación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares.

El programa, explican los organizadores, arrancó el pasado 18 de abril con una visita a la finca ecológica Can Jordi de Baix, en una jornada gratuita celebrada entre las 10.30 y las 12 horas. Bajo el objetivo de descubrir el origen de los alimentos ecológicos que llegan a la mesa, la actividad invitó a los participantes a conocer cómo se cultivan los productos de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Descubrir las instalaciones y conocer las tareas que se realizan día a día

Tras esta primera cita, el calendario continuará el 9 de mayo con una visita a Can Fontet, situada en la carretera de Sant Antoni; el 16 de mayo será el turno de Can Zol, en la carretera de Sant Joan; y el 30 de mayo se cerrará esta edición en Els Corondà den Celleràs, en la carretera de Sant Miquel. Todas las actividades se desarrollarán en horario de 10.30 a 12 horas.

Las visitas comenzarán con una presentación de la asociación y de su trabajo a cargo del productor de la finca. A continuación, los asistentes podrán recorrer las instalaciones, conocer sus características y descubrir las tareas que se realizan en cada explotación. La jornada finalizará con una degustación de producto "ecolocal" en la que también se explicarán las propiedades y cualidades de los ingredientes empleados en su elaboración.

Apaeef destaca que se trata de una actividad abierta a todos los públicos, especialmente pensada para quienes desean conectar con el entorno rural y fomentar un consumo más consciente. Las visitas son gratuitas, aunque las plazas son limitadas, por lo que es necesario realizar inscripción previa a través de la página web de la entidad.

La asociación resalta que esta experiencia permite a los participantes adentrarse en el origen de los alimentos ecológicos y vivir desde dentro el trabajo diario de las fincas agroecológicas de Ibiza, en una apuesta por reforzar el vínculo entre productores, territorio y consumidores.