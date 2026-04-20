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Agricultura

Ibiza abre sus fincas ecológicas al público para promover el producto local

El programa incluye recorridos guiados y degustaciones gratuitas en Can Fontet, Can Zol y Els Corondà den Celleràs durante mayo para dar a conocer la agricultura ecológica de la isla

Fotografía de archivo en una finca de Ibiza con una variedad de calçots

Fotografía de archivo en una finca de Ibiza con una variedad de calçots / Vicent Mari

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (Apaeef) ha iniciado la II edición de su programa de visitas a fincas de productores de agricultura ecológica de Ibiza con el objetivo de acercar el producto local a visitantes y residentes y mostrar el trabajo que se lleva a cabo en la isla para aumentar la producción de alimentos saludables, de calidad y de kilómetro cero.

La propuesta busca además resaltar y promocionar la labor de la cuarentena de agricultores y elaboradores, socios y socias de (Apaeef), y difundir un modelo de producción que "contribuye a conservar la salud del suelo y la biodiversidad agraria". Esta acción se desarrolla gracias a la financiación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares.

El programa, explican los organizadores, arrancó el pasado 18 de abril con una visita a la finca ecológica Can Jordi de Baix, en una jornada gratuita celebrada entre las 10.30 y las 12 horas. Bajo el objetivo de descubrir el origen de los alimentos ecológicos que llegan a la mesa, la actividad invitó a los participantes a conocer cómo se cultivan los productos de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Descubrir las instalaciones y conocer las tareas que se realizan día a día

Tras esta primera cita, el calendario continuará el 9 de mayo con una visita a Can Fontet, situada en la carretera de Sant Antoni; el 16 de mayo será el turno de Can Zol, en la carretera de Sant Joan; y el 30 de mayo se cerrará esta edición en Els Corondà den Celleràs, en la carretera de Sant Miquel. Todas las actividades se desarrollarán en horario de 10.30 a 12 horas.

Las visitas comenzarán con una presentación de la asociación y de su trabajo a cargo del productor de la finca. A continuación, los asistentes podrán recorrer las instalaciones, conocer sus características y descubrir las tareas que se realizan en cada explotación. La jornada finalizará con una degustación de producto "ecolocal" en la que también se explicarán las propiedades y cualidades de los ingredientes empleados en su elaboración.

Apaeef destaca que se trata de una actividad abierta a todos los públicos, especialmente pensada para quienes desean conectar con el entorno rural y fomentar un consumo más consciente. Las visitas son gratuitas, aunque las plazas son limitadas, por lo que es necesario realizar inscripción previa a través de la página web de la entidad.

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La asociación resalta que esta experiencia permite a los participantes adentrarse en el origen de los alimentos ecológicos y vivir desde dentro el trabajo diario de las fincas agroecológicas de Ibiza, en una apuesta por reforzar el vínculo entre productores, territorio y consumidores.

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