Cata Can Zol en Ibiza: la experiencia gastronómica ecológica que no te puedes perder este sábado 13 de diciembre
Si te están en Ibiza y buscas un plan auténtico, natural y delicioso, este sábado 13 de diciembre tienes una cita en Can Zol, una finca ecológica situada en pleno corazón de la isla. Allí se celebrará la Cata Can Zol – Sabores de Nuestra Tierra, un evento que invita a descubrir productos locales de calidad, conocer el proyecto de la finca y disfrutar de una mañana dedicada a honrar la tierra y los sabores más puros de Ibiza.
Un evento único para los amantes de la gastronomía local
La cata se realizará el sábado 13 de diciembre de 11:30 a 14:00 en la finca Can Zol, ubicada en Carretera Ibiza – Sant Joan, km 9.8 (Santa Eulalia).
El precio es de 30 € por persona, los asistentes vivirán una experiencia completa que combina naturaleza, aprendizaje y degustación.
¿Qué incluye la cata en Can Zol?
- Aperitivo de bienvenida
- Visita guiada por el huerto ecológico de la finca
- Cata explicativa de:
- Aceites
- Mieles
- Vinos
- Quesos
- Embutidos
- Elaboraciones de temporada directamente del campo
- Degustación final de pequeños platos preparados en la cocina Can Zol
Un recorrido sensorial que celebra los sabores auténticos de Ibiza y el trabajo de los productores ecológicos locales.
Can Zol: una finca ecológica con alma
Can ZOL Ibiza no es solo una finca: es un proyecto creado con la intención de reconectar con la naturaleza, regenerar la tierra y fomentar un consumo responsable basado en productos locales y de calidad.
Sus creadores han diseñado un espacio lleno de armonía y energía positiva, donde cada visitante puede pasear entre cultivos, sentir la paz del entorno natural y disfrutar de un lugar que transmite magia, amor y respeto por la tierra.
El equipo de Can Zol trabaja cada día con pasión para que este rincón de Ibiza sea mucho más que un huerto ecológico: es un espacio vivo que inspira bienestar y conciencia ambiental.
Recuerda, reservar tu plaza, el aforo limitado
