Cata Can Zol en Ibiza: la experiencia gastronómica ecológica que no te puedes perder este sábado 13 de diciembre

Si te están en Ibiza y buscas un plan auténtico, natural y delicioso, este sábado 13 de diciembre tienes una cita en Can Zol, una finca ecológica situada en pleno corazón de la isla. Allí se celebrará la Cata Can Zol – Sabores de Nuestra Tierra, un evento que invita a descubrir productos locales de calidad, conocer el proyecto de la finca y disfrutar de una mañana dedicada a honrar la tierra y los sabores más puros de Ibiza.

Un evento único para los amantes de la gastronomía local

La cata se realizará el sábado 13 de diciembre de 11:30 a 14:00 en la finca Can Zol, ubicada en Carretera Ibiza – Sant Joan, km 9.8 (Santa Eulalia).

El precio es de 30 € por persona, los asistentes vivirán una experiencia completa que combina naturaleza, aprendizaje y degustación.

¿Qué incluye la cata en Can Zol?

Aperitivo de bienvenida

Visita guiada por el huerto ecológico de la finca

Cata explicativa de:

Aceites

Mieles

Vinos

Quesos

Embutidos

Elaboraciones de temporada directamente del campo

Degustación final de pequeños platos preparados en la cocina Can Zol

Un recorrido sensorial que celebra los sabores auténticos de Ibiza y el trabajo de los productores ecológicos locales.

Can Zol es una finca ecológica situada en pleno corazón de Ibiza. / Can Zol

Can Zol: una finca ecológica con alma

Can ZOL Ibiza no es solo una finca: es un proyecto creado con la intención de reconectar con la naturaleza, regenerar la tierra y fomentar un consumo responsable basado en productos locales y de calidad.

Sus creadores han diseñado un espacio lleno de armonía y energía positiva, donde cada visitante puede pasear entre cultivos, sentir la paz del entorno natural y disfrutar de un lugar que transmite magia, amor y respeto por la tierra.

La cata en la Finca Can Zol incluye una visita guiada por el huerto ecológico. / Can Zol

El equipo de Can Zol trabaja cada día con pasión para que este rincón de Ibiza sea mucho más que un huerto ecológico: es un espacio vivo que inspira bienestar y conciencia ambiental.

Recuerda, reservar tu plaza, el aforo limitado

+34 673 868 049