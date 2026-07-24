COYA Ibiza: Alta cocina peruana de autor en un contexto sofisticado

La escena gastronómica de Ibiza suma este verano un nuevo nombre internacional con la llegada de COYA Ibiza en BLESS Ibiza The Site. La marca, reconocida por su alta cocina de inspiración peruana y su energía latinoamericana, desembarca en la isla con una propuesta pensada para ir más allá del restaurante, pero con la mesa como punto de partida.

Un espacio fresco y vibrante marcado por la energía y los sabores de América Latina.

COYA Ibiza se incorpora a la propuesta gastronómica de The Site Ibiza, donde conviven algunos de los restaurantes más destacados del panorama actual como Hell’s Kitchen Ibiza, StreetXO Ibiza, Leña Ibiza, Lobito de Mar, Sublimotion Ibiza y TATEL Ibiza. En este contexto, COYA Ibiza refuerza el perfil culinario del destino y añade una mirada fresca, vibrante y cosmopolita, marcada por los sabores de América Latina y una forma de entender la comida como experiencia social dividida en tres espacios: COYA Restaurante, Beach y Pisco Bar.

COYA Beach es el escenario ideal para disfrutar por el día extendiendo la experiencia gastronómica hasta la orilla, con tumbonas para relajarse frente al mar. Por la noche, COYA Restaurant despliega su esencia más sofisticada con sus ceviches frescos, especialidades a la brasa y platos pensados para compartir.

Equilibrio entre alojamiento y gastronomía en COYA Ibiza

La gran novedad en la isla es la incorporación de las primeras habitaciones y suites de COYA Ibiza a nivel internacional. Diez estancias exclusivas, situadas junto al restaurante, que trasladan la filosofía de la marca al alojamiento mediante un diseño con referencias latinoamericanas, materiales naturales, texturas cálidas y una intensa paleta cromática, en armonía con el espíritu mediterráneo de BLESS Ibiza The Site.

La propuesta se completa con el Pisco Bar, uno de los grandes protagonistas del espacio, que introduce en Ibiza la coctelería peruana de autor con el pisco como eje central. Concebido como una extensión natural del restaurante, el bar acompaña el paso del día a la noche entre cócteles, música y ambiente, convirtiéndose en un punto de encuentro clave dentro de BLESS Ibiza The Site.

La experiencia se extiende también al terreno del retail, con una cuidada selección de firmas que refuerzan el vínculo entre moda, diseño y estilo de vida. COYA Ibiza contará con colaboraciones como las de Orlebar Brown y APM Monaco.

Más información y reservas:

Web: www.coyarestaurant.com/ibiza

www.thesiteibiza.com