1742 : el plan exclusivo que no te puedes perder este verano en Ibiza

El restaurante 1742, del Grupo Nassau, inicia una nueva temporada el próximo 18 de mayo en lo alto de Dalt Vila, Ibiza, dando comienzo a un nuevo capítulo en su propuesta gastronómica. Dirigido por el chef Edwin Vinke, galardonado con dos estrellas MICHELIN en su restaurante De Kromme Watergang, en Países Bajos, 1742 se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos más singulares de la isla.

Ubicado en un palacio del siglo XVIII, el restaurante propone una experiencia en la que la cocina trasciende lo culinario para convertirse en una vivencia sensorial, entendiendo la gastronomía como una forma de expresión artística.

Fiel a esta filosofía, la temporada 2026 presenta una evolución en su oferta con la incorporación de dos menús diferenciados, construidos a partir de una misma base de entrantes. Una propuesta estará centrada en carnes y otra en pescados, ambas elaboradas con producto de kilómetro cero, reforzando así el compromiso del restaurante con el entorno, la proximidad y la calidad del producto.

El restaurante mantiene además su presencia en la Guía Michelin por cuarto año consecutivo, un reconocimiento que consolida su posición dentro del panorama gastronómico de Ibiza.

A lo largo de la temporada, 1742 continuará desarrollando experiencias únicas que amplían el concepto de restaurante hacia el de vivencia integral. Entre los momentos más destacados se encuentra el 8 de agosto, la noche más emblemática del verano en Ibiza, con una velada exclusiva que incluirá cena y fuegos artificiales desde las privilegiadas vistas del restaurante sobre la isla.

El 21 de septiembre, 1742 acogerá una exclusiva cena a cuatro manos entre el chef Edwin Vinke y el chef invitado Reto Brändli, del restaurante ECCO Ascona, ubicado en el Hotel Giardino Ascona, en Suiza.

Situado en el corazón de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad, 1742 continúa consolidándose como un espacio donde historia, arquitectura y gastronomía dialogan en un mismo lenguaje, ofreciendo una experiencia en la que cada detalle está pensado para emocionar.

Con esta nueva temporada, el restaurante reafirma su compromiso con una cocina creativa, coherente con su entorno y con una visión contemporánea del lujo gastronómico, entendiendo cada servicio como una experiencia única e irrepetible.

El restaurante abrirá de lunes a viernes para servicio regular, mientras que los fines de semana estarán dedicados a eventos exclusivos y privados.