Michelin vuelve a recomendar 1742, el restaurante situado en un palacio de Ibiza

El restaurante 1742, insignia del Grupo Nassau en el corazón de Dalt Vila, ha sido nuevamente distinguido por la Guía Michelin 2026, consolidando su posición como uno de los referentes gastronómicos imprescindibles de Ibiza.

Cristóbal Toledo (Nassau), con Antoni Palau y Vicent Torres (CaixaBank).

Este reconocimiento llega por cuarto año consecutivo, reafirmando la solidez de un proyecto que ha hecho de la gastronomía entendida como arte su eje central. Un concepto donde cada plato, cada detalle y cada experiencia forman parte de una narrativa sensorial diseñada para emocionar.

La placa ha sido entregada por Antoni Palau y Vicent Torres, responsables del centro de empresas de CaixaBank, en representación de la entidad colaboradora, en un gesto que refuerza el apoyo al sector gastronómico y a los proyectos de excelencia en la isla.

El reconocimiento ha sido recibido por Cristóbal Toledo, director general del Grupo Nassau Ibiza, consolidando la posición de 1742 como una de las propuestas gastronómicas más singulares del destino.

Bajo la visión creativa del chef Edwin Vinke, el restaurante propone una experiencia en la que la cocina trasciende lo culinario para convertirse en expresión artística. Situado en una majestuosa casa del siglo XVIII, 1742 fusiona la riqueza histórica de Ibiza con una propuesta contemporánea basada en la excelencia, la sostenibilidad y el producto local.

La nueva distinción en la Guía Michelin 2026 refuerza el camino iniciado por el proyecto: convertir Ibiza en un destino de referencia donde el arte y la alta gastronomía conviven en una misma experiencia. 1742 no es solo una cena, sino un viaje multisensorial en el corazón de Ibiza, donde cada elemento ha sido concebido para emocionar desde el primer instante.

De cara a esta nueva temporada, 1742 abrirá sus puertas el 18 de mayo, dando inicio a un nuevo capítulo en el que la experiencia se verá reforzada con sorpresas y novedades para los comensales.