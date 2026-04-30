Juan Tur, CEO de Solsulet: «Muchas empresas pueden ahorrar alrededor del 60% en su factura energética»

En un contexto energético marcado por la volatilidad de los precios y la necesidad de eficiencia, el autoconsumo entra en una nueva etapa. Más allá de las subvenciones, factores como el almacenamiento, los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) y una correcta planificación están redefiniendo las reglas del juego. Ante esta situación, el sector energético avanza hacia un modelo más profesionalizado, donde la anticipación y el conocimiento técnico marcan la diferencia. Empresas como Solsulet son aliadas clave para transformar el consumo energético en una ventaja competitiva.

¿Cómo definiría el momento actual del sector energético en Ibiza y Formentera?

Durante años, muchas decisiones de inversión han estado condicionadas por las subvenciones. Ahora estamos viendo un cambio claro: el autoconsumo ha alcanzado un nivel de madurez donde los proyectos son rentables por sí mismos. Dentro del contexto energético actual, con tensiones internacionales y una alta volatilidad en los precios, derivada, entre otros factores, de la inestabilidad en Oriente Medio, se está acelerando este cambio. Las empresas ya no buscan solo reducir costes, sino ganar control sobre su energía.

La subvención Fotopar del Govern Balear para fomentar la implantación de energías renovables finaliza hoy 30 de abril. ¿Cómo afecta al mercado?

La línea Fotopar está dirigida a personas físicas, por lo que el impacto directo sobre empresas ha sido limitado. Ahora se espera la llegada de nuevas subvenciones enfocadas a pequeñas y medianas empresas y a proyectos estratégicos. Aquí hay un punto clave, ya que muchas de estas ayudas funcionan por orden de entrada. Por eso insistimos tanto en la preparación. Las empresas que ya tienen un estudio energético, un diseño técnico y la documentación lista son las que realmente acceden a los fondos. Las que empiezan con estos trámites cuando sale la convocatoria, en muchos casos, se quedan fuera.

¿Qué tipo de proyectos serán prioritarios en las nuevas ayudas?

Todo apunta a que el enfoque será más integral. No solo generación, sino de soluciones completas. Destacaría proyectos con almacenamiento energético; instalaciones en cubiertas con retirada de amianto; electrificación de consumos mediante bombas de calor e infraestructura de recarga para vehículo eléctrico. Además con la entrada en vigor del RDL 7/2026, se podrán proponer proyectos para compartir energía en autoconsumos existentes, por ejemplo un hotel podrá aprovechar autoconsumo en verano y en invierno compartir energía a sus vecinos en unos 5 kilómetros de distancia

¿Qué papel juegan los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) en este nuevo escenario?

Los CAEs son una de las grandes oportunidades que todavía están infrautilizadas. Permiten convertir el ahorro energético en un ingreso directo para la empresa. Esto cambia completamente la rentabilidad de muchos proyectos. Ya no hablamos solo de ahorro en factura, sino de una doble vía como es el ahorro más la monetización. Como ejemplo, en Solsulet estamos integrando los CAEs dentro de nuestras soluciones, especialmente en proyectos industriales y hoteleros, donde el volumen de ahorro es muy significativo.

¿Sigue siendo rentable invertir sin subvenciones?

Totalmente. De hecho, estamos desarrollando proyectos en los que se pueden obtener ahorros cercanos al 60% en la factura energética, lo que se traduce en periodos de retorno muy competitivos. Las subvenciones ayudan, pero no son el factor determinante. La clave está en diseñar bien la instalación y adaptarla al perfil de consumo real del cliente.

¿Qué importancia tiene el almacenamiento en este modelo?

Es fundamental. Hasta ahora el foco estaba en producir energía, ahora el objetivo es gestionarla de forma eficiente. Hemos pasado de la producción a optimizar la gestión. El almacenamiento permite maximizar el autoconsumo; reducir la dependencia de la red; optimizar el coste energético en horarios críticos y aportar estabilidad en procesos industriales. En sectores como el hotelero o el industrial, donde el consumo está muy definido, el impacto es muy relevante.

¿Se podría decir que las empresas están cometiendo errores?

Creo que el principal error está en no analizar bien su perfil energético. Muchas decisiones se toman sin un estudio previo serio, y eso puede llevar a dimensionar mal las instalaciones. Existen muchas opciones nuevas de autoconsumo que pueden cambiar la visión de la inversión que se va acometer. Otro punto crítico es el mantenimiento, algo que muchas veces se pasa por alto. Una instalación sin seguimiento pierde rendimiento con el tiempo, algo que afecta a la rentabilidad.

Entonces, ¿qué papel juega el mantenimiento?

Una parte esencial. Siempre decimos que instalar es solo el inicio. En Solsulet trabajamos con sistemas de monitorización y análisis continuo que permiten detectar desviaciones, optimizar el rendimiento y anticipar posibles fallos. Esto garantiza que la instalación funcione al máximo nivel y que el cliente obtenga el retorno previsto.

Con más de 2.500 instalaciones realizadas, la mayoría en Baleares, ¿qué enfoque aporta Solsulet?

La experiencia es clave. Trabajamos en todo tipo de entornos: residencial, industrial, hotelero, entre otros y eso nos permite adaptarnos a cada caso. Nuestro enfoque va más allá de la instalación. Diseñamos soluciones energéticas completas, integramos autoconsumo, almacenamiento, eficiencia y herramientas como los CAEs.

¿Qué recomendación daría a una empresa que esté valorando invertir en equipamientos de eficiencia energética?

Que se adelante. Este es el momento de prepararse y de tener toda la documentación lista. Las empresas que analicen su consumo, definan su proyecto y dejen lista la documentación van a tener ventaja cuando se publiquen las nuevas subvenciones.