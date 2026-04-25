Club Náutico Sant Antoni, un refugio urbano y sostenible en la bahía del atardecer

El Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) está situado en el lado norte de la bahía de Portmany, la más crepuscular de la isla, y frente a la Reserva Natural dels Illots de Ponent, cuyo entorno ofrece algunos de los parajes más bellos del archipiélago pitiuso para navegar y fondear. Sus instalaciones, además, están conectadas con el centro urbano de Sant Antoni y el paseo marítimo.

La entidad también destaca por el proceso de renovación integral al que han sido sometidas todas sus infraestructuras, que se inició la pasada década. La actuación, realizada por fases, ha culminado con los pantalanes, sede social, área deportiva y edificios auxiliares trazados con líneas de arquitectura contemporánea, que ofrecen la máxima calidad, funcionalidad y confort a sus más de 800 socios y al resto de los usuarios.

El CNSA cuenta con un equipo de profesionales que atiende las necesidades de socios y usuarios. / CNSA

La historia de Es Nàutic, tal y como es conocido popularmente en la isla, comienza en 1973, cuando fue fundado por un grupo de amigos, amantes del mar y de las actividades náuticas. Desde entonces, se ha erigido en una de las instituciones más representativas de Sant Antoni de Portmany, por su contribución al desarrollo social, cultural y deportivo de esta localidad.

Es Nàutic dispone de 578 amarres para barcos de hasta 50 metros de eslora y 5 de calado. Todos ellos disponen de suministro de agua, Internet y luz, con un consumo garantizado de hasta 250 amperios.

Pantalanes y restaurante

Protegido por el dique de abrigo del puerto de Sant Antoni, el CNSA dispone de 578 amarres repartidos en 10 pantalanes, para barcos de hasta 50 metros de eslora y 5 de calado. Todos ellos disponen de suministro de agua, Internet y luz, con un consumo garantizado de hasta 250 amperios. De junio a septiembre, en la temporada de verano, también gestiona un polígono con 81 boyas ecológicas en el interior de la bahía, con servicio de transfer a puerto las 24 horas. Posee, asimismo, estación de suministro de gasoil, varadero con un travelift de 25 toneladas, vestuarios, duchas, lavandería, tienda y un restaurante de cocina tradicional marinera muy frecuentado por la gente de la isla y navegantes de toda Europa.

El Club Nàutic Sant Antoni, con secciones de Vela y Piragüismo, es emblemático en la promoción del deporte. Su Área Deportiva cuenta con un amplio equipo de entrenadores que gestionan una escuela de Vela y otra de Piragüismo.

El Club Nàutic Sant Antoni también ostenta la Q de Calidad con la máxima puntuación, así como la bandera azul, y destaca por su implicación en la protección del medio ambiente, la educación de los jóvenes en los valores vinculados al mar, la promoción del deporte base y una atención personalizada para socios y clientes, por parte de un amplio equipo de profesionales.

Los amarres del Club Nàutic Sant Antoni se estructuran en diez pantalanes, aferrados al centro urbano de la localidad. / CNSA

Su iniciativa ‘Una setmana a la mar’, en la que participan casi todos los colegios de Ibiza, ofrece una semana gratuita de formación a 10 aulas de la isla, así como otras actividades complementarias, que disfrutan cientos de escolares y también jóvenes con necesidades especiales, todos los años. Desarrolla, asimismo, campañas de concienciación y protección medioambiental con el objetivo de conservar y proteger un entorno tan valioso como la bahía de Portmany.

Mapa del Club Náutico Sant Antoni.

Área deportiva en Club Nàutic Sant Antoni

Pero si en algo es emblemático el Club Nàutic Sant Antoni es en la promoción del deporte náutico. Su Área Deportiva cuenta con un amplio equipo de entrenadores que gestionan una escuela de Vela y otra de Piragüismo, que ha llevado a sus jóvenes canteranos a competir y ganar títulos regionales, nacionales e internacionales. Sus docenas de deportistas han logrado extraordinarios resultados en diferentes categorías de vela ligera, como Optimist, Ilca 4 o 29er, y también en distintas modalidades de Piragüismo, con varios campeones de España entre sus filas. Sus avanzadas instalaciones, además, albergan una sauna y un gimnasio, con programas de entrenamiento personalizado para socios y clientes externos.

Es Nàutic, en definitiva, representa la puerta al mar de la localidad de Sant Antoni. Un club sin barreras, abierto a toda la sociedad ibicenca.

Contacto Es Nàutic

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

Paseo Marítimo, S/N – 07820

Sant Antoni de Portmany (Ibiza)

info@esnautic.com

Tel.: +34 971 340 645