Sant Antoni ultima sus preparativos para abrir una nueva página en la historia de Ibiza de la navegación

El día ha llegado. El Club Nàutic Sant Antoni acoge desde este viernes hasta el domingo una de las grandes novedades de la XXXVIII edición de la Ruta de la Sal: La Micro Ruta de la Sal, la primera regata internacional para veleros autónomos no tripulados de larga distancia.

La programación arranca este viernes con una exposición en tierra de las embarcaciones, abierta al público de 10 a 14 horas en el village de la Ruta de la Sal instalado en Es Nàutic. El sábado será el turno de la puesta en el agua y de las pruebas en la bahía, entre las 15 y las 18 horas, mientras que el domingo se celebrará la regata de exhibición de navegación autónoma, de 12 a 14 horas.

La travesía entre la Península y Sant Antoni, en el horizonte

La iniciativa reúne por ahora a equipos de las universidades Politécnica de Cataluña (UPC), Cartagena, Cantabria y Cádiz, que han desarrollado cuatro embarcaciones capaces de navegar exclusivamente con energías renovables. Como guiño al 180 aniversario de la histórica Ruta de la Sal, cada una de ellas transportará de forma simbólica un kilo de sal marina durante la travesía de exhibición prevista en Sant Antoni.

Todas las actividades son de acceso libre y permitirán acercar al público una tecnología vinculada a la economía azul y a la innovación aplicada al ámbito marítimo. Además, este programa supone el primer paso de un proyecto que prevé celebrar el próximo año una travesía entre la Península y la bahía de Portmany con este tipo de embarcaciones, en la que también se espera la participación de un equipo formado por centros de Formación Profesional de Ibiza.

La Micro Ruta de la Sal se enmarca en una nueva edición de la Ruta de la Sal, que congrega estos días a cerca de un millar de regatistas en la bahía de Portmany. El Club Nàutic Sant Antoni colabora con esta prueba desde 2009, aportando amarres e infraestructura para la llegada de la que está considerada la regata más multitudinaria del Mediterráneo.