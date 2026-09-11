Vuelos baratos entre Ibiza, Mallorca y Menorca: trayectos desde nueve euros para residentes

Air Nostrum ha lanzado una nueva promoción para sus vuelos interinsulares en Baleares, con billetes desde nueve euros por trayecto para residentes en las conexiones entre Palma, Ibiza y Menorca. La oferta podrá contratarse hasta el próximo 23 de septiembre y permitirá viajar con tarifas especiales hasta junio de 2027.

La aerolínea, que opera como franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha dividido la promoción en dos periodos. Para los desplazamientos previstos durante octubre y noviembre, los residentes podrán encontrar billetes desde 13 euros por trayecto, mientras que para los no residentes las tarifas parten de los 43 euros.

Entre diciembre y junio

Los precios más económicos se aplicarán en el segundo periodo de la campaña, entre diciembre de 2026 y junio de 2027. En esas fechas, los residentes podrán volar desde nueve euros por trayecto, mientras que los pasajeros que no tengan derecho al descuento de residente dispondrán de tarifas desde 32 euros.

Los billetes promocionales están sujetos a disponibilidad y pueden adquirirse hasta el 23 de septiembre a través de la página web de Iberia y de las agencias de viaje. Según los datos facilitados por la aerolínea, durante sus 32 años de actividad ha transportado a más de 120 millones de pasajeros.