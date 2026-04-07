El Club Nàutic Sant Antoni abre el 13 de abril el periodo de inscripciones para los cursos intensivos de verano

El próximo lunes, 13 de abril, se abre el plazo de inscripciones para los Cursos de Verano 2026 del Club Nàutic Sant Antoni. En esta edición, la promoción de los deportes de la vela y el piragüismo, junto con la educación, la integración y la conciliación con el medio ambiente, conforman los ejes de esta actividad formativa, que todos los años suele cubrir por completo las plazas.

Cabe recordar que, desde la primera semana de curso a la última, permanecerán operativos los servicios de custodia matinera y de comedor de tupper, con el objetivo de que las familias que lo necesiten puedan "conciliar mejor los horarios laborales con las actividades que realizan sus hijos". Los cursos de verano del CNSA tienen capacidad para un total de 68 alumnos, por lo que a lo largo del verano acogen a 340 niños y niñas, y su duración es de diez días (dos semanas completas, de lunes a viernes), en horario de 9 a 14 horas. La atención se amplía de 8 a 9 con la custodia matinera y hasta las 16 horas con el servicio de comedor de tupper.

Las modalidades a elegir son las habituales, con el Jardín del Mar para los niños y niñas de 6 y 7 años, y vela, piragüismo y windsurf para los que tienen entre 8 y 12 años. Se celebrarán un total de cinco cursos este verano, comenzando el 22 de junio y terminando el 28 de agosto. En ellos, el CNSA espera ofrecer diversión y aprendizaje a los escolares, así como captar nuevos navegantes para sus flotillas del área deportiva. Conviene subrayar también que, como en anteriores ediciones, también pueden participar escolares con diversidad funcional.