"¡46,50 euros de propina por la cara! Eso la deja el cliente si quiere, que se la cobren es un abuso": denuncia que un restaurante de Ibiza carga un 10% de propina

"Que vayas a un restaurante caro no significa que te puedan tomar el pelo". Es la afirmación que hace una usuaria después de visitar uno de los restaurantes más exclusivos de la isla de Ibiza. "Parece que todo vale, insiste antes de continuar: "Cuando vas a un establecimiento de estas características ya sabes lo que hay, pero hay cosas que no son aceptables". La mujer explica que fue hace unos días a cenar a un local de la zona del paseo marítimo y Marina Ibiza y se llevó una sorpresa desagradable al ver la cuenta.

"Nos habían cobrado un 10% de propina, así, incluido en el ticket, 46,50 euros de propina por la cara", señala antes de recordar que, en España, la propina es "un acto voluntario". "Que se la cobren por la cara es un abuso", comenta. En el ticket, en letra pequeña, indica que es opcional, sin embargo, en la realidad, "no hay opción de no pagarlo".

El precio total, explica, aparece ya con la popina incluida, en grande y en negrita. Es, además, la cantidad que el camarero teclea en el tpv de la tarjeta. El establecimiento cuenta con varias quejas por esto mismo en diferentes plataformas. En alguna, incluso, uno de los clientes explica que, al darse cuenta, pagó lo justo, sin dejar ni un céntimo de propina y, al darse cuenta, salieron a buscarle para decirle que no la había pagado. Un comportamiento que están denunciando, no sólo en Ibiza, numerosas personas en redes sociales, animando a la gente a, si les incluyen la propina en la cuenta final, no dejar nada.

En España, la normativa establece que la propia es voluntaria, la deja el cliente si así lo considera. Y en la cantidad que quiera. No pasa lo mismo en otros países, donde ésta se cobra y se incluye en el precio total. En los últimos años, sin embargo, cada vez hay más personas que denuncian que establecimientos de la isla de Ibiza están incluyendo un porcentaje en concepto de propina en la cantidad total que oscila entre el 10% y el 18%. En otros locales, disimulan esto bajo otros conceptos, como servicio o cubierto, algo por lo que tampoco se puede cobrar. El año pasado una mujer ya denunció este caso en un restaurante de Santa Gertrudis.