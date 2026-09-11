PSOE y Unidas Podemos reclaman una reunión urgente sobre la peatonalización de Jesús

El Grupo Socialista de Santa Eulària des Riu, junto al representante de Unidas Podemos, ha vuelto a registrar una solicitud para convocar con carácter urgente una Comisión Informativa sobre la peatonalización de Jesús, después de que, según señalan, el Ayuntamiento no haya respondido a la petición presentada por el PSOE el pasado 2 de septiembre.

Los socialistas quieren conocer de primera mano cómo se está desarrollando la prueba piloto, además de acceder a la documentación, los estudios y los criterios empleados tanto para ponerla en marcha como para evaluar posteriormente sus resultados.

El PSOE sostiene que una actuación de estas características debe abordarse desde una perspectiva global de la movilidad y con la participación de los vecinos. El grupo aclara que no cuestiona que se estudie la peatonalización del centro de Jesús ni el objetivo de avanzar hacia un núcleo más seguro y accesible, pero sí plantea dudas sobre que se actúe sin una planificación global y sin analizar previamente los efectos sobre otras calles y residentes.

En este sentido, el Grupo Socialista reclama conocer qué informes o criterios técnicos se utilizaron para decidir que esta era la mejor forma de iniciar la prueba y organizar los nuevos recorridos. «No se puede pedir a los vecinos y vecinas que esperen los informes posteriores sin explicar antes cuáles fueron los criterios que sustentaron las decisiones que ya se han tomado», señala el grupo.

Evitar trasladar el tráfico a otras calles

El PSOE considera que una prueba piloto puede ser una herramienta adecuada para comprobar sobre el terreno si una determinada organización de la movilidad funciona, pero sostiene que «debe servir para evaluar una solución planificada y no para sustituir la planificación necesaria antes de una actuación de esta importancia».

Los socialistas insisten además en que el objetivo debe ser «evitar enfrentar a unos vecinos con otros y encontrar soluciones que tengan en cuenta las necesidades del conjunto de Jesús».

Por este motivo, consideran imprescindible conocer qué medidas tiene previstas el Ayuntamiento para evitar que la peatonalización del centro suponga simplemente trasladar el problema del tráfico a otras vías.

El PSOE asegura que continuará reuniéndose con vecinos y comerciantes, como ha hecho desde el inicio de la prueba piloto, para conocer de primera mano sus valoraciones, escuchar sus propuestas y recabar una visión global de las necesidades de movilidad de Jesús.

El Grupo Socialista recuerda además que el Ayuntamiento lleva años planteando la necesidad de avanzar hacia la peatonalización del centro de Jesús. A su juicio, ha habido tiempo suficiente para estudiar las diferentes alternativas y anticipar las necesidades de movilidad que puede generar una actuación de estas características.

Por todo ello, reclama al gobierno municipal que responda a la solicitud de convocatoria urgente de la Comisión de Movilidad, facilite toda la documentación disponible y explique los criterios técnicos que han guiado la puesta en marcha de la prueba piloto y cómo se evaluarán sus resultados.

El grupo resume su posición asegurando que «Jesús debe avanzar, pero avanzar bien» y añade: «No se trata de enfrentar a vecinos de unas calles con los de otras, ni de estar a favor o en contra de una calle peatonal. Se trata de conseguir un Jesús mejor para todos sus residentes, con una movilidad planificada y soluciones que mejoren el conjunto del pueblo».