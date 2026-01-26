Turismo en Ibiza: Tres días en Sant Joan para disfrutar de la isla más pausada y experiencial

Si te gusta la naturaleza, las calas escondidas, los paseos por el bosque, la gastronomía, el relax y las propuestas de bienestar, no te puedes perder el norte de Ibiza.

El Ayuntamiento de Sant Joan ha presentado en FITUR 2026 la campaña ‘Descubre Sant Joan de Labritja en 3 días’, una propuesta pensada para viajeros que buscan una Ibiza más pausada y experiencial: playas y calas, cocina local, naturaleza y vida saludable en el municipio más septentrional de la isla.

Descubrir el norte de Ibiza

La campaña se articula en torno a un plan de tres días ‘a tu ritmo’ (relax, activo o foodie) que recorre algunos de los enclaves más reconocibles del municipio, como Portinatx, Cala Xarraca, Cala d’en Serra, Cala Sant Vicent o Cala Benirràs, combinando baños en aguas cristalinas con paseos por bosques y acantilados del norte.

Cala Benirràs es el lugar ideal para combinar baños en aguas cristalinas con paseos por bosques y acantilados del norte de Ibiza. / Aurelio Martinelli

Uno de los ejes diferenciales es el valor natural de es Amunts, un espacio integrado en la Red Natura 2000, y su Centro de Interpretación, que ayuda a comprender la riqueza paisajística y cultural del norte de Ibiza.

Gastronomía en el norte de Ibiza

El itinerario incorpora también patrimonio y visitas singulares como la Cova de Can Marçà, situada en el entorno del Port de Sant Miquel, así como propuestas de gastronomía tradicional ibicenca con platos como el bullit de peix o el sofrit pagès, postres como el flaó y el licor de hierbas ibicencas para completar una experiencia auténtica y de calidad.

La campaña subraya además un enfoque de turismo responsable, invitando a descubrir calas y atardeceres desde el respeto al entorno y la convivencia, especialmente en enclaves de alta sensibilidad y gran atractivo como Benirràs, donde se han aplicado medidas en temporadas recientes para evitar masificación.

Sant Joan en tres días es un viaje corto, pero completo, que deja huella sin dejar impacto. / Ayuntamiento de Sant Joan

«Con ‘Descubre Sant Joan de Labritja en 3 días’ queremos ofrecer una manera muy concreta de vivir el norte de Ibiza: más natural, más local y más saludable. Un viaje corto, pero completo, que deja huella sin dejar impacto», explica la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí.

Tania Marí, alcaldesa Sant Joan, presentó en Fitur 2026 la campaña ‘Descubre Sant Joan de Labritja en 3 días’ / Ayuntamiento de Sant Joan

Un plan de 3 días, a tu ritmo

El plan sugiere recorrer Sant Joan en tres días:

El primer día con un recorrido por las calas turquesa y descubrir tramos de litoral salvaje, calas recogidas y senderos junto al mar en la costa norte. El plan es tan simple como perfecto: bañarse, pasear, respirar y descubrir que el azul tiene muchas tonalidades. Se trata de disfrutar con el máximo respeto por un ecosistema único, donde la posidonia es una gran aliada de la limpieza del agua. El segundo día se dedica a la belleza interior, cultura viva y tradiciones. Sant Joan también se recorre hacia dentro. Bosques, caminos rurales, miradores y paisajes forman parte de un patrimonio natural valioso. Entre casas payesas, iglesias y pequeñas plazas, la cultura se vive de forma cercana. En esta jornada aparecen también las tradiciones: el baile payés, la música y la indumentaria que cuentan quiénes somos y de dónde venimos. El tercer día se disfruta con los cinco sentidos. Gastronomía con producto local, recetas que saben a campo y a mar, y el placer de sentarse a la mesa sin prisas.

El mercadillo de Sant Joan suma un plus de autenticidad: agricultores y artesanos llenan de vida el pueblo y recuerdan que el verdadero lujo es la sencillez: comprar directamente a quien produce, conversar, escuchar música y llevarse un pedacito de Ibiza hecho a mano. Para cerrar la escapada, nada como una comida larga y un paseo final.