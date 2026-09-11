"Nos sacaron del infierno": tres activistas de Baleares reconstruyen la travesía a bordo de la Global Sumud Flotilla

En abril de este año, más de 3.000 activistas y defensores de derechos humanos, médicos, periodistas y parlamentarios de más de 40 países se embarcaron en una misión tan necesaria como peligrosa: la Global Sumud Flotilla, compuesta por alrededor de 100 barcos destinados a llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Esta no fue la primera vez que se hizo un intento semejante. La primera flotilla, llamada Free Gaza Movement, zarpó en 2008 tras el inicio del bloqueo marítimo de Gaza por parte de Israel. Desde entonces, un total de 18 flotillas han intentado alcanzar las costas gazatíes, con un saldo de 10 muertos en total.

Este rotativo ha hablado con tres activistas baleares que se embarcaron en esta última misión humanitaria: Marta Mallach, de Ibiza; Antonio Riera, de Mallorca; y Alonso Santos, de Menorca. Durante la entrevista, los tres han relatado experiencias muy similares. A partir de estos testimonios recreamos cómo fue, desde su germen hasta su desenlace, una de las iniciativas civiles más grandes de la historia.

Barcos de la Global Sumud Flotilla surcando el mar Mediterráneo rumbo a Gaza / Redacción Ibiza

Preparativos

El arquitecto menorquín de 39 años Alonso Santos arribó a Barcelona el 30 de enero tras haber sido seleccionado por el comité central de la Global Sumud Flotilla mediante un proceso de inscripción on-line. "Me quedé con ganas de estar en la primera", manifiesta. "Cuando llegué al puerto ya había una veintena de veleros", recuerda. Sin tener conocimientos de mecánica, Santos formó parte del equipo de trabajo que ponía a punto las embarcaciones adquiridas por la flotilla mediante las donaciones. Se trataba de barcos de segunda mano, traídos desde diferentes puertos mediterráneos. Todos necesitaban algún arreglo antes de zarpar. "Desde el comienzo empecé a coger unas dinámicas que se repetían: cambio de filtros, comprobación de aceites, conexiones... Así, un barco tras otro". El primer barco que reparó fue el Nablus, que posteriormente fue hallado en costas libanesas tras ser abandonado a merced de las mareas por los soldados israelíes que secuestraron a su tripulación. Cada barco, nos cuenta, fue bautizado con el nombre de un pueblo palestino ocupado por Israel durante la Nakba de 1948. "Era una metáfora de que todos los barcos volvían a a su origen", explica. Un equipo de artistas se encargó de pintar las velas de los barcos con dibujos y mensajes esperanzadores.

Santos junto a otros activistas reparando los barcos semanas antes de zarpar / Redacción Ibiza

Marta Mallach, bióloga valenciana de 46 años, residente en Ibiza desde 2018, formaba parte del equipo de electricidad. "Los preparativos duraron meses", relata. "Son barcos de segunda, tercera o cuarta mano que requerían de muchas reparaciones". En el puerto de Barcelona, los activistas impartieron talleres de resistencia no violenta, basados en las experiencias de las misiones anteriores. Enseñaban cómo desescalar situaciones violentas provocadas por los soldados israelíes. "En la anterior flotilla ya había habido casos ataques con artefactos incendiarios y explosivos. Uno de los protocolos mandaba ponerse a resguardo dentro del barco y dejar fuera el personal mínimo", relata. Mallach formó parte de la flotilla de 2025, sin embargo, este año la guerra que Estados Unidos e Israel desataron contra Irán tensó el tablero político y los activistas eran conscientes de que, en esta ocasión, la violencia contra los activistas podía acrecentarse.

Reunión de los activistas de la Flotilla en el puerto de Barcelona / Redacción Ibiza

Antonio Riera, jubilado mallorquín de 65 años, habló de los talleres que se impartían acerca de cómo actuar en caso de una agresión sexual o un abordaje. "Nos dijeron las cosas tal cual son: que había mucho peligro, incluso de violencia sexual hacia las mujeres. Nos quedó claro que, si íbamos, todo eso nos podía pasar". A pesar de todo y tras más de seis meses de preparativos, la Global Sumud Flotilla zarpó de Barcelona rumbo a Sicilia el 15 de abril, con 39 embarcaciones y cerca de 3.000 participantes de 100 países diferentes y buena previsión meteorológica. En su interior, los barcos portaban alimentos, medicinas y material escolar para las familias de Gaza. La embarcación Arctic Sunrise de Greenpeace y el buque insignia de Open Arms se sumaron a la iniciativa. Un equipo de tierra instalado en diferentes puntos de la costa mediterránea coordinaba cada paso de la misión.

Acción de bloqueo y llegada a Sicilia

Tras cinco días de navegación tranquila, una docena de navíos desviaron su rumbo para llevar a cabo una acción disruptiva: desviar la trayectoria del MSC Maya, un carguero con bandera panameña de 400 metros de eslora y capacidad de carga de 200.000 toneladas que viajaba hacia el puerto de Ashdod, en Israel, transportando materias primas para la maquinaria de guerra israelí. Alonso Santos viajaba a bordo de uno de los veleros que participaron en la acción.

Redacción Ibiza

"Mediáticamente supuso un triunfo, porque se pudo poner en evidencia a estos cargueros que tanto viajan por nuestros mares para contribuir al genocidio en Palestina", explica. La acción consistía en cruzarse en el rumbo del carguero, lo que lo obligaba a desviarse constantemente. Tras esta acción, próxima a aguas tunecinas, la Flotilla se recompuso y puso rumbo a Italia. Los activistas llegaron al puerto de Augusta, al este de Sicilia, el 23 de abril. Una gran multitud de simpatizantes recibió a los activistas y, tras tres días de ruedas de prensa, reparaciones mecánicas y aprovisionamiento de suministros, otras 25 embarcaciones más se sumaron a las 39 que partieron de Barcelona y pusieron rumbo hacia la siguiente parada: la isla de Creta, en Grecia.

Primera intercepción

El 29 de abril, próximos a la costa griega pero aún en aguas internacionales, los activistas divisaron una serie de buques militares. Era de noche. "Creíamos que eran griegos, porque estábamos cerca de aguas griegas", comenta Santos. "Pero resultaron ser israelíes". Se hallaban a unos 1.300 kilómetros de aguas de Israel. "Empezaron a aparecer barcos militares y lanchas rápidas con soldados armados hasta los dientes. Nos cortaron el Internet y la radio. Rodearon nuestro buque nodriza y logramos escapar a todo gas rumbo a Creta, con drones hostigándonos por el camino", cuenta Mallach. El Gobierno griego no intervino. Más tarde los oficiales griegos se excusarían alegando que no tenían jurisdicción para actuar fuera de sus aguas territoriales.

Soldados israelíes abordan uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla / Redacción Ibiza

Las fuerzas israelíes interceptaron un total de 22 embarcaciones, secuestraron a la tripulación y los subieron a bordo de un navío militar. Posteriormente, se centraron en causar destrozos e inutilizar los barcos capturados, y los dejaron flotando a la deriva. Según afirma Mallach, uno de los veleros, el Tamtam, fue saboteado y abandonado con su tripulación dentro. "Nos enteramos porque no les estropearon la radio y pudieron lanzar un mayday y fue el Open Arms a rescatarlos", asegura. Los detenidos fueron liberados en Creta, donde fueron apalizados, según coinciden estos tres activistas. "Se ensañaron con ellos, los compañeros ya vinieron con golpes por todo el cuerpo", asegura Santos.

Segunda intercepción

Los 52 barcos que consiguieron escapar de esta primera oleada de intercepciones continuaron rumbo a Gaza. "Estábamos en nuestro justo derecho de entregar la ayuda a Gaza. Esa firmeza nos motivaba, y la certeza de que eran ellos los que estaban cometiendo una ilegalidad", explica Santos. Pero no consiguieron llegar a su destino. Tras cuarenta días de navegación, con diferentes paradas en el camino para reparaciones y aprovisionamientos, tres lanchas patrulleras israelíes rodearon la embarcación cuando se hallaban a escasos 150 kilómetros de Gaza y comenzaron a provocar oleaje con maniobras rápidas, además de dispararles con cañones de agua.

Durante el hostigamiento, Santos y el resto de la tripulación del Sirius decidieron parar el motor. Una lancha israelí intentó interceptarlos y abordarlos, pero la dejaron atrás. Poco después, una patrullera los embistió, destruyó las antenas y cortó la transmisión con el exterior. Esa fue la última imagen que recibió la familia de Alonso Santos durante la misión: una lancha patrullera golpeando el costado del barco, justo antes del abordaje y la detención de los tripulantes.

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El buque-prisión de la tortura: el INS Nashon

"Apareció el infame buque mazmorra", cuenta Santos. Se trata del INS Nashon, una embarcación militar israelí de fabricación estadounidense de 95 metros de eslora y 2.500 toneladas de peso fabricada para el traslado de tropas y equipamiento militar durante ataques amfibios. "Lo habían acomodado para hacer una prisión con containers a propósito de nuestra llegada. Estaba todo nuevo: los containers, las soldaduras, el alambre de espino...", explica Santos. Justo detrás del Sirius, donde viajaba el menorquín, se hallaba el Cabo Blanco, el navío donde viajaba el mallorquín Antonio Riera, que también fue interceptado.

Soldados israelíes y estadounidenses durante la presentación oficial del INS Nashon / Redacción Ibiza

Marta Mallach fue trasladada a otro buque, donde la tortura fue un poco menos severa. Aun así, relata escenas de auténtico terror: "Nos hicieron bajarnos los pantalones y nos cachearon. Me quitaron toda la ropa menos una capa. A las mujeres nos hacían levantarnos la camiseta, delante de todo el mundo". Los lanzaron a los contenedores, que estaban vacíos, donde se hacinaban hasta 200 personas en cada contenedor.

Mallach explicó que tenían que dormir por turnos, pues no cabían todos acostados al mismo tiempo. Un total de seis contenedores dispuestos en forma de rectángulo, que dejaban en el centro una especie de "patio de prisión", donde había ocho lavabos químicos completamente desbordados. Mallach destacó el frío que sufrió: los detenidos habían de acercarse los unos a los otros, con las manos embridadas, para no sufrir una hipotermia. De vez en cuando, un soldado regaba a los detenidos para hacerles pasar más frío.

Pan duro y francotiradores

"Nos arrojaban bolsas de pan duro desde arriba y botellas de agua que teníamos que utilizar para beber porque no había suficiente para limpiarnos. El pan era tan duro que no se podía comer: algunos lo utilizaban de almohada", denuncia Mallach. "Había francotiradores apuntándonos y veíamos los punteros láser sobre nuestros cuerpos. Dispararon con material antidisturbios contra una mujer: fue su manera de decir que no podíamos pasar de una determinada línea", relata.

Tanto Riera como Santos terminaron a bordo del Nashod. Riera, jubilado mallorquín de 65 años, relata los momentos más duros de su detención. "Nos taparon los ojos, embridaron las manos y nos hicieron sentar en la cubierta de una fragata, se escuchaba el ruido del motor y sentía el olor a humo, había muchos soldados, nos gritaban. Nos tuvieron así cinco horas mientras el barco navegaba. Creíamos que nos llevaban lejos, pero más tarde nos dimos cuenta que estuvieron dando vueltas en círculo simplemente para hacernos sufrir. Entonces nos trasladaron al barco-prisión", explica.

Tanto Mallach como Santos coinciden en que las bridas hicieron que pronto perdieran la sensibilidad en las manos. Aseguran que, meses después, algunos de los activistas no la han recuperado. "No te podías mover. Si levantabas en la cabeza, te la pisaban", afirma Riera.

Radiografía del tórax de Alonso Santos realizada tras su llegada a Barcelona / Redacción Ibiza

Santos cuenta cómo, al entrar en el Nashod, lo arrastraron hasta un contenedor en completa oscuridad. "Hostias, hostias y más hostias por todos lados. Me rompieron la costilla de un rodillazo. Nos pegaban con las manos, con porras, con varillas de construcción. A un compañero le rompieron el cúbito con una barra de acero". Según su versión, compañeras suyas relataron haber sido penetradas con un rifle. "Me dio mucho miedo porque me recordó a los vídeos de violaciones a los presos palestinos", cuenta.

Riera cuenta que el objetivo de los soldados era no darles ni cinco minutos de paz. "Entraba de pronto un grupo de soldados y lanzaba una granada de estruendo. Teníamos que estar siempre en situación de estrés", relata.

La provocación de Ben-Gvir en el puerto de Ashdod

Tras dos largas noches de tortura en el mar, finalmente arribaron al puerto de Ashdod, en Israel. Allí los esperaba un gran número de personas: soldados, políticos, periodistas, curiosos. Todos ellos participaban de los insultos y los golpes, incluido el personal del limpieza. "Nos embridaron de nuevo, nos pusieron las manos detrás de la espalda y la cabeza contra el suelo, nos colocaron en filas al sol durante horas con el himno de Israel sonando a todo volumen", relata Santos. Ese es el momento en que el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, se pasea entre los detenidos, jactándose de la tortura, para luego difundir el vídeo en sus redes sociales. El hecho desencadenó una condena internacional casi unánime, lo que, a la larga, propició la rápida deportación de los detenidos.

Tras cuatro rondas de cacheos en los que la obligaron a desnudarse, fue trasladada en furgoneta junto a los demás activistas, con los ojos vendados y esposas en las manos y en los pies, a la prisión de Ketziot, la más grande de Israel, que abarca 400.000 metros cuadrados, el equivalente a 56 campos de fútbol. La cárcel está situada en el desierto del Neguev, junto al paso fronterizo de Rafah que conduce a la franja de Gaza, y sirve de centro de detención destinado a los palestinos acusados de terrorismo.

Alonso Santos relata cómo fue el trato recibido en la prisión de Ketziot. "Allí siguen apalizándonos de mil maneras distintas. Nos hicieron pasar por un trámite interminable, hecho para hacernos sentir que estábamos perdidos en una especie de laberinto burocrático", explica. "Decían que habían perdido mis papeles, que no sabían quién era", según él, para tratar de "despersonalizarlo". La violencia continuó. "Himnos de Israel, gritos, patadas, codazos... Te quitaban las bridas y te las ponían de otra manera, te cambiaban de sala, te desnudaban otra vez, más registros, me tomaron fotos, me tomaron huellas... Así varias veces. No les podías mirar a los ojos nunca porque te volvían a pegar", relata.

Tortura física y psicológica

Para Santos, uno de los aspectos más chocantes fue la capacidad de los funcionarios de prisión israelíes de estar "atrapados en su propia locura". Según relata, estuvo presente mientras una funcionaria de prisiones israelí mantenía una conversación telefónica con el cónsul español en Tel-Aviv. "Mientras hablaban por teléfono tuve la oportunidad de gritar: 'Fernando, nos están torturando, nos están pegando'. La funcionaria israelí dijo que eso era mentira. Me pareció totalmente fuera de lugar: solo había que girar la cabeza y ver cómo estaban pateando a mis compañeras", afirma.

No era la primera vez que Marta Mallach había estado en esa prisión. El año anterior viajó con la Flotilla y fue a parar al mismo lugar. En uno de los pasillos, una imagen de la franja de Gaza convertida en escombros ocupa una pared entera. Junto a la fotografía se puede leer: "The new Gaza" ["La nueva Gaza"]. Una imagen destinada a torturar mentalmente a los presos palestinos, que habían sido trasladados a otra prisión para no cruzarse con los activistas. En las paredes había grabadas frases en árabe y otras en inglés: "Free Palestine" ["Palestina Libre"], grabadas por los palestinos detenidos, presumiblemente rascando la pared con las esposas.

Marta Mallach, durante la rueda de prensa que ofreció en el bar Can Jordi, en Ibiza, para relatar la tortura durante la misión humanitaria / Vicent Mari

Los activistas llevaban tres días sin poder dormir, a causa de la privación de sueño a la que estaban sometidos. El trato en prisión fue "brutal", como lo definió Marta Mallach: "No opuse resistencia y aun así me empujaron, me empotraron contra la pared, me soltaron la coleta y me conducían estirándome del pelo. Me apuntaban con rifles a la cabeza. Nos cambiaban constantemente de celda para privarnos del sueño. Esto evidencia el régimen de tortura sistemático al que tienen sometidos desde hace años a los presos palestinos", recalca.

Alonso Santos cuenta los horrores de los que fue testigo: "A una compañera le encontraron tatuajes en el cuerpo en favor de Palestina. La encerraron con un perro que le mordió un hombro y le volvieron a pegar en el brazo que ya le habían roto. Otra compañera tenía el cuerpo lleno de marcas de táser. A otros compañeros les inyectaron una sustancia que a día de hoy todavía no sabemos qué es", cuenta con preocupación. "Todo un inventario de torturas aplicadas a cada uno de una manera u otra", detalla. Los tres activistas detallaron más palizas y tratos vejatorios, que por falta de espacio no se mencionan en este reportaje.

Vuelta a casa

Tras un día en la prisión de Ketziot, el gobierno turco facilitó tres aviones para la deportación de los integrantes de la Flotilla, que viajaron a Turquía, donde fueron puestos a disposición de los servicios sanitarios. "Salimos del infierno de la prisión y nos subieron otra vez al furgón y nos llevaron a una base aérea en el sur de Israel", cuenta Santos, "llena de aviones militares con bandera estadounidense". En el aeropuerto continuaron las palizas. Finalmente, los activistas subieron a los aviones turcos. Al despegar, gritaron de felicidad. Todavía llevaban puestos los monos gris de presidiarios. "No nos creíamos que nos estuvieran sacando de ese infierno", recuerda. Los azafatos turcos se volcaron en los cuidados. "Nos traían comida y bebida y todo lo que quisiéramos", recalca con agradecimiento.

Recibimento a los activistas de la Flotilla en el aeropuerto de Barcelona / Redacción Ibiza

Los tres baleares desembarcaron en Barcelona. Los activistas que llegaron al País Vasco fueron recibidos con más palizas por parte de la Ertzaintza. Tras unos días recuperándose de la tortura, volvieron a sus vidas. Meses después, todavía no han asimilado lo ocurrido. Al final de la entrevista, Antonio Riera, preguntado que por qué se unió a la Flotilla en primera instancia, responde: "Yo creo que por dos cosas. Una, porque me da miedo que haya un Estado que actúe de forma terrorista, que se salte todas las leyes y niegue todos los derechos. Y la otra, porque, como ciudadano, me siento obligado a actuar cuando veo que quienes deberían hacer esa labor política y hacer cumplir esas normas miran hacia otro lado", responde con rotundidad. Y aclara que esto no termina en los límites geográficos de Palestina: "Es un modelo que se está exportando a Europa, se está llevando a Argentina, se está extendiendo por América. Es algo que estamos viendo y que, en mi opinión, quieren implantar", destaca.

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Antonio Riera, arriba a la izquierda, junto con otros activistas durante la misión humanitaria / Redacción Ibiza

Un deseo al futuro

Tras los horrores vividos, Riera pide un deseo al futuro: "Estaría bien que todo esto no quedara en saco roto. Que sirviera para que la gente tome conciencia. Cuando ves de cerca a esa gente, te das cuenta de que están muy deshumanizados, muy desconectados. Parece como si les hubieran lavado el cerebro. Son como robots. Da la sensación de que no tienen sentimientos, ni humanidad", explica. "Da miedo que este sistema policial militarizado se extienda. Creo que la gente debería ser consciente de que representa un peligro muy grande", finaliza Riera.