'Descubre Sant Joan en 3 días': la apuesta del Ayuntamiento de Sant Joan para atraer turistas
Promete un itinerario para conocer "el norte auténtico de Ibiza a través de sus calas, su gastronomía, el entorno y propuestas de bienestar"
'Descubre Sant Joan de Labritja en 3 días' es la propuesta del Ayuntamiento de Sant Joan para atraer turistas esta temporada, según ha anunciado en Fitur. La campaña está pensada "para viajeros que buscan una Ibiza más pausada y experiencial: playas y calas, cocina local, naturaleza y vida saludable en el municipio más septentrional de la isla".
Propone un plan de tres días "a tu ritmo (relax, activo o foodie)" que promete recorrer los enclaves "más reconocibles" del municipio como "Portinatx, Cala Xarraca, Cala d'en Serra, Cala Sant Vicent o Cala Benirràs", rutas que llevan desde "baños en aguas cristalinas" hasta "paseos por bosques y acantilados del norte". Desde su Centro de Interpretación y con la intención de "ayudar a comprender la riqueza paisajística y cultural del norte de Ibiza" incluyen en el plan "el valor natural de es Amunts, un espacio integrado en la Red Natura 2000" que considera "uno de los ejes diferenciales" de este.
Adelanta que el itinerario "para completar una experiencia auténtica y de calidad" incorpora patrimonio y visitas como la Cova de Can Marçà, así como propuestas de gastronomía "tradicional ibicenca": platos como el bullit de peix, postres como el flaó y licores como ses herbes.
Turismo responsable
Desde el Ayuntamiento de Sant Joan enfatizan el "enfoque de turismo responsable" que proponen mediante la campaña. Invitan a "descubrir calas y atardeceres desde el respeto al entorno y la convivencia" haciendo hincapié en "enclaves de alta sensibilidad y gran atractivo como Benirràs". En Benirràs anuncian haber "aplicado medidas en temporadas recientes para evitar la masificación". Subrayan que, a través de la campaña 'Descubre Sant Joan de Labritja en 3 días' quieren "ofrecer una manera muy concreta de vivir el norte de Ibiza: más natural, más local y más saludable".
