Mercadillos de Ibiza: El oasis dominical que hace frente al letargo del invierno

Si la isla de Ibiza siempre queda aletargada en enero y febrero, las tormentas que se repiten en los últimas meses amenazaban con sumirla a una hibernación más profunda que de costumbre. Más aún en una mañana en la que azota un fuerte vendaval que no invita a disfrutar del aire libre. Pero ni la adversidad meteorológica ni la pereza dominical echan por tierra la animación que despierta Sant Joan cada semana desde hace ya más de quince años.

El mercado artesanal de esta localidad, el único de sus características que sigue en pie tras la temporada (obviando los de segunda mano), se convierte en un polo de animación en el norte de la isla. Ese fue el principal objetivo de sus fundadores, Saigo Dicenta y Vicent Torres Vidal, dos vecinos que tan solo buscaban una propuesta para dar vida al pueblo los domingos.

Empezaron en octubre, con una docena de puestos de artesanía, alguno de frutas y verduras ecológicas y música en vivo en la Plaça Espanya. «Al principio, pensábamos en crear un mercadillo con oferta cultural solo para el invierno, para alegrar la plaza y que viniera la gente mayor y los niños a divertirse y fer poble», recuerda Dicenta.

Poco a poco, aquella iniciativa fue creciendo hasta convertirse en una de las citas indispensables de la isla. De hecho, alcanzó tal dimensión que, en 2023, el Ayuntamiento de Sant Joan tomó las riendas del mercadillo para regular su actividad con una nueva ordenanza municipal.

La música en vivo

En esta nueva etapa, Dicenta aún forma parte del mercado en su puesto de venta de inciensos, instrumentos musicales o libros. Además, sigue siendo el animador cultural, como responsable de la programación de conciertos que pone la guinda al evento a partir de la una del mediodía: «Cada vez hay menos sitios con música en directo, pero nosotros seguimos al pie del cañón dando oportunidades a los artistas que se lo merecen».

Da buena fe de ello Jesús Alameda, el percusionista de Tabanco, mientras prueba el sonido con sus dos compañeros antes de entretener a todo el personal con una sesión de flamenco y rumba. «A pesar de que sople tanto viento, la gente sigue viniendo porque este sitio es una maravilla y se crea un ambiente espectacular», valora el músico.

El mejor emplazamiento

Ana Tártalos, en su puesto de Sahumo Ibiza, coincide en que este mercadillo es «el más auténtico». Ella también vende los inciensos, que elabora artesanalmente con hierbas aromáticas, en es Canar o las Dalias, pero subraya que el de Sant Joan se beneficia de su emplazamiento: «Se crea muy buena energía porque estás dentro del mismo pueblo, además de que tienes el encanto de la plaza y de la iglesia».

Para la nueva etapa iniciada en 2023, el Ayuntamiento adjudicó 95 puestos que deben estar presentes todo el año, salvo un periodo de dos meses de vacaciones que puede tomarse cada vendedor en la época que más le convenga.

«Como estas son las fechas más flojas de todo el año, la gran mayoría aprovecha diciembre y enero para viajar y producir el material, así que ahora quedamos una treintena», detalla el coordinador del mercadillo, Pedro Sellés, en su puesto de bolsos y bisutería de India y Tailandia.

El coordinador del mercadillo, Pedro Sellés. / J.A.C.

Aun así, sorprende encontrarse con tantos visitantes en una mañana de enero con unas previsiones meteorológicas adversas. «Pasó lo mismo la semana pasada y eso que amenazaba la lluvia. Si no hay eventos que atraigan a mucha gente, como el campeonato de arroz de matanzas, el mercadillo sigue funcionando bastante bien por estas fechas», destaca Sellés.

Además, ya van a empezar a llegar en masa el resto de vendedores, con los que se desplegarán también por las dos calles colindantes a la plaza de la iglesia y al centro médico del pueblo. De hecho, esta va a ser la última jornada en la que los puestos se concentran en la Plaça Espanya.

Bueno, todos salvo Abdul Aziz que, en un intento de proteger su colección de babuchas de cuero del vendaval, se ha refugiado en el porche del consultorio médico. Sin embargo, un golpe de viento arrambla con una veintena de zapatillas y tres cestos que salen volando por la calle principal.

Pese al sobresalto, Abdul sonríe agradecido cuando se le ayuda a recoger su material y a arreglar el estropicio. Participa en el mercadillo desde la primera edición y es vecino del lugar, por lo que está más que agradecido por el revulsivo que supune esta iniciativa: «Apenas venía gente a Sant Joan, y ahora mira cuántos restaurantes hay abiertos y con cuánta gente. Esto ha dado vida al pueblo».