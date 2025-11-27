Sant Joan creará un plan estratégico de turismo "sostenible y respetuoso" con el entorno

"Institucionalizar el diálogo con nuestros vecinos para definir y trabajar en algo tan importante como es el sector turístico tiene resultados positivos", explicó Javier Torres, portavoz de Sa Veu des Poble, en la propuesta de su moción para crear una mesa de diálogo sobre turismo. Una propuesta que fue aprobado por unanimidad, aunque finalmente no será una mesa de diálogo, sino un plan estratégico de turismo "sostenible y respetuoso con el entorno", fruto de la transaccional propuesta por el equipo de gobierno a la moción y aceptada por Torres y el resto de grupos del pleno, al incluir que en la elaboración de dicho plan participarán vecinos, empresarios y entidades culturales del municipio.

"Creemos que es muy positivo que nuestros vecinos puedan participar en el modelo turístico", argumentó Torres. El portavoz hizo referencias en su intervención a "definir el modelo turístico", algo que levantó suspicacias entre el resto de grupos políticos, quienes se mostraron a favor de que haya más participación de grupos sociales, pero que ven el modelo turístico claro. "El modelo turístico de Sant Joan está bastante claro y bien definido", replicó el grupo socialista. "Se consensuó entre todos los grupos políticos hace años que este debía ser un turismo tranquilo, sin grandes discotecas y que destaque por sus actividades con el entorno. Ahora bien, no vemos mal que se abra a dialogar", añadió el portavoz.

Santiago Marí, portavoz de Agrupació d'Electors defendió el turismo "tranquilo, adaptado al entorno, a la calidad de vida y a la idiosincrasia del municipio". "Apoyamos la propuesta. La implicación y participación de todos es positivo para aportar nuevas ideas", afirmó.

"Nuestro modelo de turismo es familiar y sostenible.", replicó Carmen Rodríguez, concejal de Turismo, playas, fiestas y juventud. Aseguró, además, que todas las medidas tomadas respecto al turismo son consensuadas con agentes sociales y que "no vamos por libre en temas tan importantes".