Cabello i Carceller, qüestió de gènere

Mencions d’honor a Photoespaña, Premi a la creació artística de la Comunitat de Madrid, tenen obres al Reina Sofía, el MAcba y el Brooklyn Museum. Són algunes de les fites abastades per Helena Cabello i Ana Carceller, dos de les protagonistes del calendari ‘Temos de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. En concret de l’apartat d’instal·lacions. Aquest duo artístic, conegut com Cabello/Carceller, està format per Helena Cabello (París, 1963) i Ana Carceller (Madrid, 1964).

Totes dos varen estudiar a universitats espanyoles, es varen dictorar a la Universitat de Vigo i van complementar la seua formació a l’estranger: Anglaterra i Estats Units. Multidisciplinars, la seua obra es basa sempre en els mitjans de comunicació (fotografia, vídeo, instal·lació...) i el que busquen amb ella és que els assistents experimentin, més que fixar-se en la representació.

La teoria feminista i la queer està molt present en tot el que fan. A les seues obres incorporen, a més, referències històriques, polítiques i de l’art contemporani. Hannah Arendt, Foucault, Sontag, Butler o Mbembe sçon alguns dels escritors i escritores en els que han inspirat la seua obra, en la que reflexionen sobre les polítiques del cos, el gènere i la identitat i qüestionen els relats convencionals. Dins d’aquesta línia, Cabello i Carceller s’han interessat per personatges històrics dissidents del gènere, com Eleno de Céspedes o Catalina de Erauso.