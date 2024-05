Alberto Pedraza, de PyLS, promueve una macro ampliación del puerto de Formentera

Alberto Pedraza, el empresario vinculado a Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), empresa que ha ganado el concurso para la gestión de las instalaciones del Club Náutico Ibiza, y también relacionado con la UTE Patena, ha presentado a diferentes políticos y empresarios de la isla desde finales de 2022, pero especialmente antes de las elecciones de 2023, un macro proyecto de ampliación del puerto de la Savina. Este empresario ha sido condenado por la Audiencia Nacional por un delito de estafa.

Según ha podido saber Diario de Ibiza, el proyecto pretende dedicar todo el actual puerto a uso recreativo, incluidos los muelles comerciales donde operan ferrys y rápidos. Y construir un dique paralelo al actual, de «avanzada tecnología», donde se trasladaría toda la actividad de carga y descarga de mercancías y el embarque del pasaje.

Este proyecto lo ha presentado a la portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, y a la entonces presidenta socialista del Consell, Ana Juan, y se supone que también al presidente y diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, aunque este no lo ha confirmado, de momento.

Ayer mismo, Córdoba tenía previsto realizar una pregunta en el pleno del Parlament, dirigida al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en los siguientes términos: ‘De cara a las necesidades de reordenación del puerto de la Savina, para garantizar una mayor seguridad, mejor calidad del servicio y mejor uso por parte de residentes y visitantes, ¿continuamos contando con el apoyo y el compromiso de su Gobierno?’. El conseller balear no pudo contestar debido a que Córdoba no asistió a la sesión «por motivos de salud», según indicó el presidente de la Cámara.

GxF

Alejandra Ferrer, de GxF, recordó ayer que Alberto Pedraza le pidió una reunión «antes de las elecciones de 2023» a la que acudió con el conseller del mismo grupo, Josep Marí, y que se celebró en las oficinas de la torre de la dársena de Levante de la Savina que gestiona PyLS: «Sacó una tablet y nos enseñó el proyecto, que consistía en un nuevo espigón hacia fuera, desde el faro blanco. Era un espigón flotante, como vacío en su interior... Es decir, que el aparcamiento [para vehículos] estaría dentro. Según él era todo muy ecológico y no había que estropear nada» del medio ambiente. Alejandra Ferrer le contestó que «el espigón en sí me parecía alucinante por el hecho de que no se posaba en el suelo [marino] y porque se podía aparcar dentro, lo que me parecía una idea novedosa, pero también le dije que como mucho el puerto necesitaba una reforma, pero en ningún caso una ampliación porque al final todas acaban en lo mismo, más barcos y que nos quedemos sin sitio». Fue entonces cuando la portavoz de GxF le lanzó la opción, «que no le gustó nada, de quitar el actual espigón y montar uno como el que proponía en su lugar». «Evidentemente, no nos entendimos para nada, no le gustó mi idea, ni a mí la suya». A juicio de Ferrer, el modo de actuar de este empresario es «como mínimo extraño, porque para hacer cualquier cosa en el puerto no hay que convencer a nadie, sale a concurso y se presentan proyectos».

PSOE

Ana Juan, del PSOE, también recibió a Alberto Pedraza en su despacho del Consell cuando era presidenta de la Corporación, a finales de 2022: «Creo que se reunió con todos los partidos y yo me reuní con él, pero ese proyecto está fuera de lugar y le dije que no lo veía de ninguna manera porque no es lo que necesitaba Formentera». Añadió que su partido tampoco era partidario de esa solución. Ana Juan recuerda que ese día, 1 de abril de 2023, cuando se inauguró la nueva sede de la Cofradía de Pescadores en la Savina, «se acercó a mí Llorenç Córdoba para preguntarme si [Pedraza] nos había presentado ese proyecto y le dije que como presidenta lo había visto, y que me parecía totalmente fuera de lugar, y él [Córdoba] sí que lo conocía en ese momento», aseguró.

Diario de Ibiza intentó ayer contactar con el presidente del Consell para comprobar todos estos extremos y saber si conocía o no el macro proyecto para también recabar su opinión. Sin embargo, tal y como justificó en el Parlament, contestó que se encontraba «enfermo y en cama», por lo que declinó, de momento, realizar manifestaciones al respecto.

En cambio, el portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, aseguró desconocer el contenido de ese proyecto de ampliación del puerto, «pero seguramente Córdoba lo debe conocer», apuntó. Portas insistió en que en ningún momento, ni antes ni después de la crisis con Córdoba, este les informó del proyecto de Pedraza. Otros miembros de esta formación aseguran estar «preocupados» por los lazos entre el citado empresario y el presidente del Consell. Incluso aseguran que Córdoba se ha reunido varias veces con Pedraza y que ha modificado su agenda institucional para reunirse con él.

Alberto Pedraza no aparece como administrador de ninguna de las empresas en nombre de las que habla, en las que sí que figuran administradores únicos, como Carlos Illa en el caso de Puertos y Litorales Sostenibles. Su residencia fiscal y su domicilio habitual se encuentran en Andorra.

Los empresarios

Además, al menos cuatro empresarios de Formentera, que han pedido mantener el anonimato y que Diario de Ibiza ha contactado por separado, certifican que Alberto Pedraza les invitó a comer, incluso a alguno de ellos a visitar su casa en la urbanización de Can Martinet, en Ibiza, «para vendernos el proyecto». Uno de ellos señaló que no entendió esa estrategia «buscando apoyos con empresas locales para hacer una especie de lobby a favor de un proyecto que no encaja en la isla».

Otros se mostraron sorprendidos por el interés que tenía en convencerles, desplegando todo tipo de encantos. «Este señor ha ido presentando ese proyecto por todas partes y en el sector del puerto y de la náutica, es vox populi lo que pretende».

Otro empresario local también detalló que Pedraza buscaba contactos con políticos para convencerles de las bondades de su iniciativa. Y todos coinciden en explicar que ese proyecto surge de una empresa de ingeniería que tiene en marcha ese modelo de muelle, «es una especie de dique flotante». Incluso estos empresarios le insistieron que ese proyecto no encajaba en Formentera.

Este diario intentó ayer ponerse en contacto con Alberto Pedraza para recabar detalles sobre el proyecto y conocer sus intereses, pero no contestó a los mensajes.

