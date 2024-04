El Club Náutico Ibiza prepara su posible mudanza pero tiene la esperanza de poder evitarla

A día de ayer, el Club Náutico de Ibiza (CNI) no había recibido todavía la resolución oficial que les insta a abandonar las instalaciones. La autorización de explotación vigente finaliza el 5 de mayo, pero el director del CNI, Vicent Canals, aclaraba: «Estamos pendientes de recibir la resolución en la que se nos dé fecha para irnos. Hasta que no nos la den nosotros no haremos ningún traslado».

Apuntó que, una vez se recibiera esa notificación, todavía tendrían la posibilidad de solicitar un plazo de diez o quince días para poder llevar a cabo el traslado.

Dicho esto, insistió en ser cauto a la hora de dar fechas. «Tenemos pendiente la presentación de un recurso con unas medidas cautelarísimas», recordó. Un documento del que todavía no se conocen los detalles, pero que se presentará en la jornada de hoy, si es que no se hizo ya ayer.

La mudanza de la casa en la que se ha vivido un siglo será un proceso complejo, por ello no negó que ya se está llevando a cabo la labor de inventariado «para trasladarlo en su momento a donde se tenga que llevar».

Plan logístico previsto

Indicó que ya contaban con la habilitación de espacios comprometida por el Consell de Ibiza en sa Coma para poder trasladar enseres y embarcaciones de la entidad: «Todo el plan logístico ya lo tenemos previsto o en fase de ultimarlo».

Además de la documentación de la entidad, las dependencias del club albergan trofeos, obras de arte, material de las diferentes actividades sociales y deportivas realizadas todos estos años... muchas de ellas irán a parar al espacio ofrecido por el Consell. Otras se reubicarán.

Es el caso de la maqueta de grandes dimensiones de un velero que se encuentra a la entrada de las dependencias del Club Náutico: «Se trata de una cesión que nos hizo el Ayuntamiento y la Escola d’Arts que tiene un custodio. Nos hemos puesto en contacto con él para informarle de que en caso de que tengamos que irnos se trasladará a la Escola d’Arts», aclaró.

Representantes de la junta directiva del Club Náutico Ibiza se reunieron ayer con el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, para abordar la situación actual y futura de la entidad. El encuentro se celebró en las oficinas municipales del edificio Cetis a petición del CNI.

El alcalde reunido con los dirigentes del Club Náutico. | D. I. / isaac vaquer. eivissai. vaquer

El alcalde manifestó tras la reunión la voluntad de la institución de colaborar en «la estabilidad» del Club Náutico y aseguró que «es una prioridad» mantener los fines sociales, deportivos y culturales de esta entidad «tan importante», que el 27 de febrero del año que viene cumple 100 años. Es por ello que anunció que el Ayuntamiento, en colaboración con el CNI, trabajará para desarrollar iniciativas «para intentar mantener al club con la misma vida que ha tenido durante estos 99 años».

Las iniciativas mencionadas por el alcalde están todavía por definir, aunque ya avanzó que se podrían impulsar a través de «líneas de subvenciones y ayudas para que el club mantenga su actividad».

Por otra parte, Triguero expresó su disposición de seguir trabajando de forma conjunta para «trasladar a los representantes de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) la necesidad de la náutica social y deportiva, no sólo en Ibiza, sino como un objetivo general». El presidente del Club Náutico, Joan Marí, agradeció la disposición del Ayuntamiento a recibirles y escuchar sus planteamientos.

Respecto a las recientes consideraciones hechas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en las que se manifestaba que las autoridades portuarias deben «ser receptivas a la elaboración de pliegos de concesión en los que se valore la labor social y deportiva por encima de los criterios económicos», algo que consideraron que entra dentro del marco jurídico, Marí valoró que son unas directrices que para ellos «llegan tarde» y que en cualquier caso ya se ha impulsado el concurso público que ordenó una sentencia del Tribunal Supremo en el que no se contempló «ninguna base social ni deportiva, sino exclusivamente económica».

«Tesoros»entre los legajos del Club Náutico

La preparación de la posible mudanza del Club Náutico de Ibiza ha servido para hacer una labor de prospección archivística que está dando ciertas sorpresas. El director del Club Náutico, Vicent Canals, indica que en el proceso de inventario han encontrado el proyecto original de la construcción de la sede actual del club, de 1930, el acta de fundación o documentos económicos que reflejan la actividad del club. También fotografías «verdaderamente magníficas de cómo era el puerto de Ibiza».

