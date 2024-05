Actuación conjunta de Policía de Ibiza y Guardia Civil contra los fondeos ilegales en Talamanca

El Ayuntamiento de Ibiza y el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han llevado a cabo esta semana el primer dispositivo conjunto contra los fondeos ilegales en la bahía de Talamanca. Como resultado, la Policía Local de la ciudad y los agentes del Instituto Armado han identificado un total de diez embarcaciones y a dos capitanes que estaban ofreciendo servicios de chárter náutico, uno de ellos en el muelle situado frente a un hotel.

"Tal y como nos comprometimos hace dos semanas en Talamanca, el 15 de mayo tuvo lugar el primer dispositivo conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local de Ibiza para combatir el caos que desde hace demasiados años sufre este enclave tan sensible como es Talamanca. Esta actuación ha sido para analizar la zona, comprobar qué tipo de barcos hay fondeados y la actividad náutica que se está desarrollando estos días y con estas acciones coordinadas damos un mensaje claro: no permitiremos el descontrol en nuestra bahía", ha manifestado el alcalde y concejal de la Policía Local de la ciudad, Rafael Triguero, quien ha agradecido la colaboración del GEAS del Instituto Armando de la isla, así como de Capitanía Marítima.

Sobre el servicio conjunto, la Policía Local ha señalado que identificaron a dos capitanes de dos embarcaciones, cuatro embarcaciones pequeñas, otra casi hundida frente el hotel Simbad que puede implicar riesgos para el tráfico de embarcaciones y tres más que se investigan por si se estuvieran usando para ofrecer servicios de chárter ilegal.

Por su parte, el cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, ha explicado que estas actuaciones informativas y de control de embarcaciones son esenciales para ordenar el tráfico marítimo en Talamanca y prevenir la proliferación de fondeos., ya que son “una de las principales causas de la degradación de las praderas de posidonia” al provocar una mayor contaminación y, en el peor de los casos, verter residuos al mar. “Es crucial reducir la presión sobre la bahía y garantizar que los barcos naveguen con seguridad, pero debe ser lo más lejos posible de la línea de la costa”, ha apuntado el cuarto teniente de alcalde, quien ha reiterado que se controlarán de forma exhaustiva los chárter ilegales y en los casos de incumplimiento más flagrante se planteará retirar del mar las embarcaciones que no respeten la normativa.

Otras medidas en la zona

A continuación, Grivé ha explicado que tras alejar el balizamiento más de 200 metros de la línea de playa, desde el Ayuntamiento de Ibiza también se ha restringido el acceso rodado al muelle frente un hotel de este enclave y así impedir el desembarco y embarque, prohibido en zonas no habilitadas. "El objetivo es recuperar esta playa para los bañistas y proteger la posidonia. No podemos permitir que casi 200 embarcaciones fondeen en este enclave tan sensible", ha apuntado el concejal.

El Consistorio recuerda que el pasado viernes 3 de mayo el alcalde de la ciudad anunció en Talamanca el frente común formado por la Policía Local, la Guardia Civil y Capitanía Marítima para vigilar esta bahía y evitar fondeos ilegales e informó de la primera medida llevada a cabo: el alejamiento hasta los 200 metros del balizamiento de esta playa urbana. El objetivo de estas iniciativas es ordenar la bahía de Talamanca para tener una playa más segura para la ciudadanía y para preservar las praderas de posidonia, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco hace 25 años.