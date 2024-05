El adiós a Ibiza de Merche Chapí

Merche Chapí aún no ha olvidado el impacto que le causó su primera llegada a Ibiza. Era una mañana perezosa, con brisa fresca y el sol dando sus primeros pasos, del verano del 66. El barco, que había partido del puerto de Valencia, se acercaba a tierra flanqueado por delfines juguetones y la inconfundible silueta de Dalt Vila, con sus casitas blancas y la catedral coronándola, surgiendo en el horizonte, se le grabó en la retina. Fue amor a primera vista. Tanto, que la única condición que puso cuando su novio le propuso matrimonio es que tenían que venirse a vivir a la isla. Este domingo, Chapí, desde un barco, volverá a contemplar aquella estampa que la enamoró en el verano del 66. La verá alejarse, difuminarse. Este domingo, tras 58 años de amor incondicional, la gran dama del teatro de la isla dice adiós a Ibiza. Unas horas antes, el sábado a partir de las siete de la tarde ha preparado una despedida en la terraza de Can Ventosa. Una celebración abierta a todos los que la conocen, la quieren, la admiran o la respetan y que tengan ganas de brindar por esa nueva vida que empezará en Valencia. «Un abrazo y una copa siempre confortan», comenta.

Es un adiós definitivo. Regresa a su Valencia natal. Se marcha a una residencia. Muy cerca de su familia y del mar. Podrá bañarse en la playa de la Patacona, comenta en su casa, la que compartió con un gran amor, Miquel Ramón, pocos días antes de abandonar la isla. Una casa, en las afueras de la ciudad de Ibiza, que está ya prácticamente desnuda tras meses de un streaptease físico y emocional que no han sido nada fáciles.

La primera foto que le hicieron a Merche Chapí cuando llegó a Eivissa, en Dalt Vila. / Fotos: archivo personal

Aún por vaciar está la vitrina con los premios y reconocimientos que Chapí, fundadora y directora del Grup Amateur de Teatre (GAT), ha recogido a lo largo de su vida. También algunos libros, pocos, muy pocos. Comenzó a desprenderse de ellos —«unos 5.000»— cuando la decisión estuvo tomada. En una de las estanterías resiste ‘Babilonia’, de Fernando Arrabal. Todo el archivo del GAT está ya en manos de Fanny Tur, responsable del Arxiu Històric. «Para que haga lo que considere», comenta Chapí sentándose de espaldas a la luz que entra por la terraza. «Los ojos», justifica. Hace tiempo que perdió la vista de un ojo y ha ido perdiendo la del otro. Hay una lupa sobre la mesa. Otra cuelga de su cuello.

Vaciar su casa ha sido mucho más que desprenderse de las cosas. Ha sido recordar. Y reencontrarse con momentos de su vida casi olvidados. Están ahí, en sobres repletos de fotografías en blanco y negro. «Ésta es del primer día que llegué», afirma. Se la ve pegada a una pared blanca, junto a una chumbera, una mano en la cadera, la otra a la cabeza y con media melena. Está hecha en Dalt Vila.

Algunas de las fotografías recuperadas estos días. / marta torres molina

«Venía con esos vestiditos que se estilaban en la Península», recuerda. Rápidamente, comenzó a copiar el estilo de los hippies. En las siguientes fotos se la ve con vestidos largos, estampados, collares enormes, chanclas… Eran de la boutique que tenía frente a la plaza de Sant Elm. Vestidos que diseñaba ella misma: «Yo hacía el primero y luego los mandaba confeccionar». La tienda se llamaba Boira. «Como el perro que tenía Alberti cuando tuvo que salir de España», indica sacando más fotografías.

La tienda la montó cuando, después de ir y venir de forma regular, se sacó ya un billete de barco sólo de ida. Y hasta esta semana. El lunes comenzará una nueva etapa que emprende con mucha pena, pero también con ganas y con aplomo. Un cambio que, está convencida, le servirá para afrontar de otra forma un duelo que, reconoce, se le ha enquistado: «Miquel murió en pandemia, nadie pudo darme un abrazo, llorar conmigo». «Dante dice en el Infierno de su ‘Divina comedia’ que no hay peor dolor que recordar los tiempos felices en la desgracia», señala. Un duelo que no ha podido hacer como debería y, además, en el peor momento posible. Nunca pensó que él se iría antes que ella, catorce años mayor que él.

Merche Chapí, en la puerta de su boutique Boira. / Fotos: archivo personal

Rumbo a Valencia

Durante estas largas jornadas de ir deshaciéndose de prácticamente todo lo que ha formado parte de su vida estas casi seis décadas se ha topado con cosas inesperadas. O de las que no se acordaba. A algunas de ellas, con un profundísimo valor sentimental, se abraza con fuerza. Confía en el cambio. Sabe que es lo que le toca en esta etapa de su vida. Es una decisión pensada y madurada: «He tomado muy pocas decisiones importantes en mi vida: casarme con mi novio y obligarle a venir a la isla, romper esa relación y marcharme de Ibiza». No se plantea volver de vez en cuando. «¿Qué saco de venir un fin de semana», se pregunta Chapí, quien, a pesar de todo lo que ha cambiado la isla asegura que sigue enamorada de ella. De la isla en general y de Vila en concreto. Le gusta ver las luces de Dalt Vila, la playa de ses Figueretes, la barquita de Talamanca, playa por la que siente un cariño especial... Todo eso quedará atrás el domingo, cuando se marche a Valencia.

En la plaza de Sant Elm, con uno de sus vestidos. / Fotos: archivo personal

«La Valencia de ahora no es la Valencia gris de la posguerra que dejé cuando me vine a Ibiza. Valencia ahora está preciosa», indica. La decisión de marcharse fue haciéndose patente. La pena, los años, la muerte de Miquel… Le apetece que la cuiden. No tener que ocuparse de limpiar la casa, de preparar la comida… explica mientras August (por Strindberg), uno de sus dos gatos (la otra se llama Siri, como la mujer del dramaturgo sueco) se pasea por la casa. Desde que tomó la decisión ha tenido que explicar en más de una ocasión, a los pocos con quienes hasta esta semana la había compartido, que no está loca. Su plan no es quedarse en la habitación de la residencia todo el día. Ni mucho menos. Quiere bañarse en la Patacona, pasear por la Malvarrosa, ir al teatro, quedar con los amigos que tiene allí, impartir talleres de teatro para sus compañeros de residencia… Se comprará una pequeña scooter, como la que tiene para moverse por Ibiza. Y se llevará a tomar café o una caña y comer en restaurantes a los amigos de la isla que le hagan una visita en su nueva vida.

Una mujer de teatro

El teatro sigue en su vida. No pretende montar obras ni trabajar textos. Pero sí organizar actividades para entretener a sus compañeros de residencia y para seguir en contacto con la pasión de su vida. «A veces me preguntaban que por qué no me iba a Madrid o a París», señala Chapí, quien no se lo planteó. Era feliz en la isla. Con Miquel y montando las obras de teatro que le gustaban. Analizando los personajes, trabajándolos con los actores. Viendo cómo el público llenaba las funciones y cómo se reían o se emocionaban con el montaje. «Dirigir es muy bonito», insiste Chapí, que recuerda especialmente cómo se llenaban los teatros en aquella Ibiza del pasado: «Luego ya empezó a venir menos público». Le vienen a la memoria imágenes sueltas: adolescentes quedando pasmados y en silencio con una ‘Antígona’ ambientada en la Guerra Civil, un espectador disfrazado de Mickey Mouse porque era carnaval, los cinco días que se cogía cada año para ir a Madrid a ver estrenos... Últimamente no se ha prodigado mucho por los teatros de la isla, donde era habitual verla ocupando la primera fila.

Este sábado, con esa despedida abierta en la terraza de Can Ventosa, pone fin a una cuenta atrás que comenzó hace meses. Un tiempo en el que se ha ido despidiendo de quien ha podido, buscado a quien alquilarle su casa (con lo que podrá pagar la residencia) y, sobre todo, quien se quedara con August y Siri. Hace ya unos días que no están con ella y le duele su ausencia. Estos cuatro años sin Miquel han sido su compañía. Le duele separarse de ellos. Han sido sus compañeros en estos duros años. Pero no puede llevárselos.

El domingo, cuando coja el barco rumbo a Valencia, espera que los delfines la acompañen de nuevo en el trayecto. Se marcha, como hace cerca de 60 años, sin billete de vuelta.

