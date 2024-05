Chinchilla Moreno: arquitectura, dona i sostenibilitat

Premiada, publicada, guanyadora, però poc construïda. Així és l’obra d’Izaskun Chinchilla Moreno, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat arquitectes i enginyeres civils.

Es va graduar l’any 2001 a la Universidad Politécnica de Madrid, on va ser premi al millor expedient acadèmic. El seu projecte de final de carrera va rebre matrícula d’honor. Així com va sortir de la universitat va muntar el seu estudi. Interessada per l’ecologia, les formes de vida i la sociologia, s’ha endinsat en aquests temes, que centren la seua tasca com arquitecta i com a docent. Interessada també pel paper de la dona ha participat en conferències i jornades on ha reivindicat la conciliació i la compatibilitat entre vida familiar i professional i el punt de vista de gènere a l’arquitectura i l’urbanisme.

