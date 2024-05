PyLS subirá las tarifas de algunos barcos en el puerto de Ibiza y les cobrará un año entero

Puertos y Litorales Sostenibles, nueva concesionaria de las instalaciones que hasta ahora gestionaba el Club Náutico Ibiza, subirá las tarifas a los amarristas con embarcaciones base de más de ocho metros de eslora. Lo confirmó ayer Carlos Illa, administrador único de PyLS. Concretamente, deberán pagar 1,85 euros el metro cuadrado por día. PyLS ya propuso en el concurso de la concesión incrementar casi el triple estos precios para naves base de entre ocho y quince metros, al pasar de 0,65 a 1,85 euros, superando así el máximo que fijaban las bases. Aunque esta subida les puntuó cero puntos en dicho concurso, ahora, una vez que ya lo han ganado, pueden aplicarla.

Carlos Illa, administrador de PyLS, con su abogada, llegando a la sede de la APB el día de la entrega de llaves. / TONI ESCOBAR

La presidenta de la asociación de amarristas del Club Náutico Ibiza, Naihara Cardona, expresaba su incertidumbre este lunes por la mañana sobre la más que posible subida de precios, antes de que este diario hablase con el representante de PyLS. «Estamos todos a la espera de que nos digan los precios definitivos. Hay nervios. La gente todavía no sabe si podrá hacer frente al mantenimiento del barco o si lo tendrá que vender, llevarlo a otro puerto o qué. Esto provoca mucho malestar».

Según Cardona, Carlos Illa le dijo hace unos días que se cobrarían los pagos de todo un año por adelantado, una medida que él mismo confirma, pero comenta que será solo para las embarcaciones grandes. «La náutica social pagará trimestralmente», en palabras de Illa sobre las de hasta 8 metros de eslora. «El resto, hasta 15 metros, pagarán el año completo, de mayo 2024 a mayo 2025», agregó, detallando que estas nuevas tarifas entraron en vigor «el mismo día de la autorización de la APB, es decir, el día 6 de mayo».

«Nos parece una barbaridad. Se perdería completamente el objetivo social que siempre ha tenido este puerto, que es de gente humilde y trabajadora. Esta medida haría que no pudiesen mantener los barcos», criticó Cardona sobre los cobros de todo un año de golpe. «En el pliego de condiciones, y con lo que negociamos, estamos autorizados a cobrar el año entero y así se hará», reiteró Illa.

Por otro lado, el nuevo gestor asegura que no ha quedado nada de documentación sobre las embarcaciones del muelle en la que fue la sede del CNI, ahora llamada Port Nàutic Ibiza: «Lo primero que tenemos que hacer es aclarar quién tiene papeles, qué tipo de papeles y a nombre de quién están. La APB nos ha facilitado la documentación que figura en su poder con el nombre de cada barco, pero no el contacto del armador. Nuestra idea es poner un anuncio para pedir a toda la gente del club que por favor se pongan en contacto con nosotros». En este sentido, alerta de que si pasa el tiempo y no se consigue contactar con cada persona, «pueden llegar a perder su condición de base»: «Yo no quiero que pase eso».

Naihara Cardona afirma que el domingo realizaron un registro de entrada solicitando una reunión con la APB, pidiendo además «la resolución por la cual se les adjudica la concesión [a PyLS] y en qué condiciones»: «Nosotros no hemos sido capaces de encontrarla. Tampoco el proyecto que presentó en su día la ahora nueva concesionaria», en palabras de la representante del colectivo de amarristas, quien asegura que por el momento se han adherido a la asociación unas 120 personas.

Los amarristas

La APB apunta que se trata de documentos «restringidos a las partes que tienen interés dentro de esta concesión», por lo que «no son informaciones públicas». Desde este órgano expresaron ayer al mediodía que por el momento no habían recibido ninguna solicitud, pero que la manera de proceder en estos casos es valorar «si se considera justificado que quien solicita esta documentación es una persona —jurídica o física— interesada». «Otra cosa es que se les escuche, pero no hay ninguna obligación contractual con los amarristas». En otras palabras, desde el ente público expresan que el cliente en este caso es el concesionario y que su papel como administración es velar por el cumplimiento del contrato.

Finalmente, Cardona también criticó que, aunque PyLS les ha recibido como amarristas a título individual, no se ha reunido con ellos como asociación. «Ella vino y estuvimos hablando un rato largo, y entiendo que con muy buen talante por ambas partes. Yo estoy aquí todas las mañanas y los recibo a todos como amarristas», declaró Illa a este diario.

