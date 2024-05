Los regatistas del Club Náutico Ibiza, atrapados en el conflicto por el uso de las instalaciones

El Club Náutico Ibiza (CNI) asegura que la propuesta que les hizo la Autoridad Portuaria de Balears (APB) para que las embarcaciones de sus regatistas continuasen en las mismas instalaciones que ocupaban hasta hace poco, ahora gestionadas por Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), presentaba «inconcreciones»: «Las condiciones de la supuesta propuesta eran muy poco claras. A pesar de nuestras insistentes preguntas, no se concretaron dos aspectos clave: si los regatistas del CNI iban a poder seguir compitiendo bajo la misma bandera o si se les iba a imponer la del actual concesionario, y si el uso de esas instalaciones por parte de los regatistas del CNI era compatible física y legalmente con el desarrollo de un proyecto deportivo propio al que viene obligado contractualmente el actual concesionario, o bien APB iba a eximirlos de sus obligaciones».

Son frases literales de un comunicado que envió ayer por la tarde la junta directiva del CNI, después de una reunión que tuvo lugar al mediodía, y en la que, al parecer, se decidió cómo responder al comunicado del domingo de la nueva concesionaria, que acusaba al CNI de haber rechazado la oferta de que los deportistas se quedasen en las mismas instalaciones que hasta ahora. Aun y así, PyLS dice que mantiene la mano tendida. Respondían, de esta manera, al reportaje publicado recientemente en este rotativo sobre la situación de los deportistas de categorías juveniles y séniors del CNI. Y es que sus embarcaciones permanecen almacenadas en el Parque Insular de sa Coma, lejos del mar.

La APB comentó a los nuevos gestores «que sería una buena idea ceder un espacio al Club Náutico Ibiza» para que los regatistas continuasen teniendo una salida al mar, confirmaron ayer fuentes del ente público en conversación con este diario. Además, señalan que el Club les propuso una serie de localizaciones en el puerto en las que el uso previsto era otro diferente al de la práctica deportiva. «El puerto tiene unos espacios para cada uso y actividad. La petición del Náutico ha quedado recogida, pero nosotros evidentemente lo tenemos que estudiar y ver si se puede hacer legalmente, porque realmente lo que nos están pidiendo es crear un espacio nuevo de práctica deportiva cuando ya hay uno, que es el del muelle de Ribera-Poniente, destinado a la náutica social y ahora gestionado por Port Nàutic Ibiza», que es el nuevo nombre de las instalaciones.

El Náutico Ibiza relata que «el colectivo de regatistas del CNI abandonó las instalaciones por propia voluntad, ya que el nuevo concesionario debe desarrollar su propio proyecto deportivo en ese mismo espacio, con todos sus medios y embarcaciones como resulta del resultado del concurso»: «El presidente de la APB nos trasladó una posibilidad de uso de las antiguas instalaciones manifestando que no la había contrastado con el actual concesionario, y que de aceptar el CNI se lo trasladaría. Dicho concesionario afirma en su nota de prensa que era una propuesta previamente pactada con APB. Resulta evidente que uno de los dos miente», continúa el CNI.

En cualquier caso, el club finalmente no aprobó dicha propuesta por las dudas que tenían al respecto y convocaron una reunión con los regatistas, que tendrá lugar esta semana, para informarles de lo ocurrido. Además, interpretan que esta polémica obedece al objetivo, entre otros, de «solucionar la papeleta de APB, que se encuentra en la incómoda circunstancia de haber puntuado un proyecto deportivo del actual concesionario que a estas alturas es inexistente».

«La APB nos preguntó si teníamos algún problema en ceder y nosotros dijimos que en absoluto», responde Carlos Illa, administrador único de PyLS. Sobre qué bandera deberían usar los regatistas, se muestra asombrado: «Me parece una derivada un tanto puntillosa, prometo que ni se me había ocurrido. Es evidente que si compiten con el CNI, llevarán la bandera del Club. Para esto lo mejor es preguntarnos directamente». En este sentido, el nuevo gestor critica que «es un tanto peculiar» que las comunicaciones entre PyLS y el CNI sean a través de la prensa: «No sé por qué no me llaman y me preguntan si utilizarán su bandera, por ejemplo. Les contestaré, igual que hago con los periodistas».

100 amarres en Marina Botafoch La APB y Ocibar, concesionaria de Marina Botafoch, acuerdan adelantar la puesta en servicio de los 100 amarres de que dispone la APB en ese puerto deportivo durante el invierno.Contempla el compromiso de que las embarcaciones gestionadas por Port Nàutic Ibiza amarradas en el muelle de Ribera-Poniente puedan usarlos hasta el 31 de mayo, en caso de temporal.

