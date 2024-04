Concesión en el puerto de Ibiza: El CNI propuso tarifas para esloras de hasta 19 metros, cuando el límite son 15 metros

El Club Náutico de Ibiza perdió el pasado jueves el concurso para mantener la gestión de la instalación que había sido de su titularidad desde hace 99 años, y lo hizo con un margen enorme en el apartado de inversiones. Pero incluso cometió lo que se podría interpretar como un error que condenó a la entidad al desahucio del muelle de Ribera-Poniente: proponer una tarifa para esloras de hasta 19 metros, cuando en esa zona sólo pueden amarrar naves con un máximo de 15 metros, según se infiere de la información sobre las valoraciones a la que ha tenido acceso este diario.

El CNI fue barrido de ese concurso, cuyo pliego de bases valoraba cinco criterios, de la siguiente manera:

1. Tarifa máxima del licitador

Este criterio aportaba el 40% de la valoración. Las tarifas no podían ser mayores de un límite, pero sí menores. En este caso, ambos licitadores se equivocaron, los dos cometieron errores y, por ello, no obtuvieron ni un punto en el concurso.

Debían presentar dos partes. Una, sobre las tarifas de amarres (de base) para esloras de hasta ocho metros: ambos propusieron 0,4 euros por metro cuadrado al día, que es el precio actual. Fueron aceptadas las ofertas y recibieron su correspondiente puntuación. El problema surgió con la otra tarifa, la de ocho metros hasta 15 metros de eslora. El CNI presentó un precio para barcos de ocho a 19 metros (0,65 céntimos por día y metro cuadrado, la misma que rige actualmente), es decir, cuatro metros más de lo que indicaban las bases, de manera que la comisión técnica de la APB llegó a la conclusión, conforme a las bases y tras solicitar un informe a la Abogacía del Estado, de que debía darle cero puntos porque había incumplido las bases del concurso.

En este caso, Puertos y Litorales Sostenibles también se equivocó, aunque finalmente le puede beneficiar ese error, porque esta sociedad limitada incluyó una tarifa máxima para barcos de ocho a 15 metros (en esto cumple) que es superior a lo permitido en las bases: 1,85 euros por metro cuadrado y jornada. También se llevó por ello cero puntos.

Aun así, aunque haya excedido la tarifa de las bases, cuando PyLS se haga cargo de la concesión podría cobrar esa tarifa máxima, señalan desde la APB, que indican que una cosa son las bases del concurso y otra a lo que está obligado el ganador una vez vence. Podrán poner ese precio, pero si comprueban que los barcos migran a otras marinas que salen más baratas, quizás opten finalmente por rebajarlas. PyLS también podría regularlas dependiendo del tamaño: de ocho a 12 metros un precio, de 12 a 15 metros otro… Así es el libre mercado.

Con la nueva concesión, a la flota de hasta ocho metros de eslora (la llamada náutica social, que supone el 62% del total) que tiene ya amarre no le cambiará la tarifa; pero sí al resto, que aunque tienen derecho de amarre deberán pagar más, quizás hasta el triple. O no, ya se verá. Actualmente se cobra 0,65 euros a los barcos de entre ocho y 15 metros en esa marina. Si pasan a 1,85 euros, el incremento sería del 284%. Desde Ports señalan, no obstante, que esa tarifa máxima se encuentra dentro de lo que piden en el resto de marinas del puerto, de manera que está dentro de los precios de mercado.

2. Actividades formativas

Este criterio puntúa un 30% en el cómputo total y depende de la cantidad que cada licitador se comprometa a poner sobre la mesa. En este caso hubo muy poca diferencia: el CNI ofreció 313.000 euros y PyLS, 360.000 euros, aproximadamente. Este último ganó en este punto, pero por poco.

3.Inversión

El criterio de inversión propuesta en el proyecto básico (que puntúa un 20%) fue el que decidió el concurso. Las bases avisan de que se puntúa sólo la inversión del primer año, aunque la licitación era para un año más otros dos prorrogables (uno más uno), es decir, por un total de tres. El CNI propuso una cantidad de inversión, 19.000 euros, ínfima respecto a PyLS, que propuso 1,9 millones de euros. Esa gran diferencia provocó que se disparara la puntuación del contrincante del Club Náutico de Ibiza, que así perdió todas las posibilidades de mantener la concesión.

4.Mejora ambiental

La inversión en la mejora ambiental (puntuó un 5% del total) también dejó clara la gran diferencia entre los contendientes, si bien al puntuar sólo un 5% no fue tan determinante: el CNI ofertó unos 36.000 euros de inversión; PyLS, 241.000 euros, una cifra que incluye la instalación de placas fotovoltaicas, la aportación de un dron acuático para la limpieza de la lámina de agua y la instalación de sensores de vertido de hidrocarburos, entre otras medidas. Esta sociedad limitada se llevó por ello la máxima puntuación.

5. Mejora de las tasas

En el criterio de mejora de las tasas (puntuó un 5%), ninguno incluyó mejoras. Los dos coincidieron: 334.000 euros anuales más el 4% del volumen de negocio. Empate.

PyLS ofreció 2,1 millones de euros más que el CNI Puertos y Litorales Sostenibles ofreció un total de 2.133.000 euros más que el Club Náutico de Ibiza en los capítulos de inversiones.

Suscríbete para seguir leyendo