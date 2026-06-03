Los eyeliners de Mercadona llegan a Ibiza para looks que aguantan de día y de noche
Mercadona lanza nuevos eyeliners de alta precisión, larga duración y acabado intenso. Te contamos cómo usarlos paso a paso para lograr un delineado perfecto
El eyeliner se ha convertido en uno de esos básicos de maquillaje que no faltan en ningún neceser. No importa si buscas un acabado natural para el día a día o un trazo más marcado para elevar el look: con una sola línea, la mirada gana profundidad, expresión y carácter.
En Ibiza, donde el ritmo del día puede llevarte de la playa a una comida en el centro de la ciudad o a un paseo al atardecer, contar con productos fáciles de aplicar y de larga duración marca la diferencia. Por eso, los nuevos eyeliners de Mercadona llegan como una opción práctica para quienes quieren un delineado bonito, definido y resistente.
Dos eyeliners de Mercadona para distintos acabados
Mercadona propone dos versiones para adaptarse a diferentes necesidades:
Eyeliner Black Precision
El Eyeliner Black Precision está pensado para quienes buscan un negro intenso y un trazo preciso. Su fórmula ultra líquida facilita la aplicación y su punta de alta precisión permite dibujar desde líneas finas hasta delineados más marcados, adaptándose al estilo que busques en cada ocasión.
Entre sus características destacan:
- Negro intenso.
- Fórmula ultra líquida de fácil aplicación.
- Punta de ultra precisión.
- Larga duración.
- Fácil desmaquillado.
Eyeliner Waterproof
Para quienes necesitan un extra de resistencia, el Eyeliner Waterproof de Mercadona ofrece un negro profundo y altamente pigmentado, con textura fluida y punta precisa. Su fórmula resistente al agua lo convierte en una opción especialmente útil en Ibiza para jornadas largas, días de humedad o planes que empiezan pronto y acaban tarde.
Sus principales ventajas son:
- Negro intenso y muy pigmentado.
- Textura fluida.
- Punta precisa.
- Resistente al agua.
- Se retira con desmaquillador de ojos bifásico.
Cómo hacerse el eyeliner en 4 pasos
Aunque el resultado del eyeliner puede parecer sencillo, conseguir que ambos ojos queden iguales suele ser uno de los grandes retos del maquillaje. Para facilitarlo, puedes seguir esta técnica en cuatro pasos:
1. Marca el ángulo
2. Dibuja el triángulo
3. Une el trazo
4. Rellena
Un básico versátil para cualquier estilo
Más allá del clásico delineado negro, el eyeliner permite jugar con la forma del ojo y adaptar el maquillaje a cada ocasión. Puedes apostar por un trazo discreto para el día o por un delineado más gráfico y atrevido cuando quieras dar protagonismo a la mirada.
Los nuevos eyeliners de Mercadona están pensados para acompañar todo tipo de looks: desde los más sencillos y naturales hasta los más sofisticados. Porque cuando el producto es preciso, intenso y duradero, el delineado deja de ser un reto y se convierte en el mejor aliado de tu maquillaje.
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