Se lanza al mar para huir tras llevar a 22 migrantes a Formentera en una lancha robada en Ibiza

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza y de la Guardia Civil han detenido a tres hombres como presuntos patrones de una embarcación que transportaba a 22 migrantes en situación irregular hacia las Pitiusas. La nave utilizada era una lancha de recreo equipada con un motor de 250 caballos de potencia que, según la investigación, había sido robada días antes en la zona de Talamanca, en Ibiza.

Los tres arrestados están investigados por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración ilegal y robo de uso de embarcación. A uno de ellos se le atribuye además un delito de resistencia a la autoridad. Tras pasar a disposición judicial, dos de los detenidos han ingresado en prisión provisional.

La embarcación la detectó la Guardia Civil cuando navegaba en aguas próximas a Formentera, antes de alcanzar la costa. Los agentes consiguieron interceptarla y solicitaron el apoyo de Salvamento Marítimo para proceder al rescate de sus ocupantes. Antes de la intervención, el que los investigadores consideran principal patrón de la embarcación se lanzó al mar aprovechando que se encontraba cerca de la costa con el objetivo, presuntamente, de eludir su detención.

Uno de los hombres ya había sido detenido hace unos meses

Según explican los cuerpos policiales, este hombre ya había sido detenido el pasado mes de abril en otro operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil por ejercer presuntamente como patrón de otra embarcación. Horas después de arrojarse al agua, el sospechoso fue localizado e identificado en Formentera por agentes de la Guardia Civil, que lo detuvieron inicialmente por un supuesto delito de resistencia a agente de la autoridad.

La investigación conjunta permitió posteriormente determinar, según la Policía Nacional y la Guardia Civil, que este hombre había sido también uno de los encargados de patronear la lancha interceptada. Agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional procedieron entonces a su localización y detención por su presunta participación en el traslado irregular de personas.

Una lancha robada en Ibiza

Durante las pesquisas, la verificación técnica de la embarcación permitió comprobar que la lancha había sido robada días antes en Talamanca. Los investigadores señalan que la utilización de embarcaciones deportivas de gran potencia forma parte de una táctica destinada a reducir considerablemente la duración de las travesías desde el norte de África.

Sin embargo, advierten de que estas navegaciones pueden incrementar el peligro para las personas transportadas debido a la combinación de altas velocidades y exceso de ocupantes. Este tipo de lanchas, añaden, puede utilizarse además para realizar trayectos de ida y vuelta. Las pesquisas permitieron determinar asimismo que, presuntamente, otros dos hombres habrían participado en el gobierno de la embarcación, lo que elevó a tres el número de detenidos en relación con el viaje.

Los tres implicados han sido puestos a disposición judicial por su presunta relación con delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración ilegal y robo de uso de embarcación, además del delito de resistencia a la autoridad atribuido a uno de ellos. El juez decretó el ingreso en prisión provisional de dos de los arrestados.