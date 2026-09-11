Espectacular huida en Ibiza: un ladrón baja por un acantilado y se adentra 150 metros en el mar

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza detuvieron el pasado martes a un hombre que protagonizó una huida por tierra y mar después de ser localizado en el interior de una vivienda. El sospechoso llegó a saltar entre balcones de distintos domicilios, huyó a pie y terminó lanzándose al mar para evitar que lo arrestaran. La UDEV de la Policía Nacional en Ibiza lo buscaba por otros tres robos con fuerza en domicilios y un allanamiento de morada.

La intervención comenzó después de que varios vecinos alertaran de la presencia de un individuo dentro de una vivienda. Según las manifestaciones recogidas por los agentes, el sospechoso habría accedido previamente a diferentes domicilios a través de los balcones y fue visto saltando de uno a otro hasta abandonar el edificio.

Una persecución hasta un acantilado

Cuando llegaron las patrullas, los vecinos indicaron a los agentes la dirección en la que había escapado el hombre y facilitaron una descripción de su aspecto y de su ropa. Los policías iniciaron una persecución a pie y poco después localizaron a un hombre que coincidía con las características aportadas. Durante la carrera, le ordenaron en repetidas ocasiones que se detuviera, pero el individuo hizo caso omiso y continuó huyendo.

Al verse acorralado, descendió por un acantilado y se lanzó al mar para seguir escapando a nado. Los agentes mantuvieron en todo momento el contacto visual con él mientras se alejaba de la costa hasta situarse a unos 150 metros de la orilla.

Debido al riesgo para su integridad física, los policías solicitaron la colaboración de una unidad acuática y continuaron vigilando su posición. Uno de los agentes llegó a quitarse parte del uniforme para entrar en el agua y pedirle reiteradamente que regresara a tierra, sin que el hombre obedeciera.

En un momento de la huida, el individuo intentó aproximarse a una embarcación que se encontraba fondeada, aunque desistió al comprobar que había personas a bordo.

El detenido en la embarcación de socorrismo custodiado por un agente. / P.N.

Rescatado con una embarcación de socorrismo

Los agentes se desplazaron finalmente hasta el puesto de socorrismo de la playa de ses Figueretas, donde solicitaron una embarcación de rescate. Los socorristas activaron una neumática en la que se desplazaron agentes y personal de salvamento hasta alcanzar al fugitivo. Después del rescate, comprobaron que se encontraba en buen estado de salud y procedieron a detenerlo e informarle de los motivos del arresto y de sus derechos.

La operación puso fin a una fuga iniciada en el interior de un edificio y que continuó por la vía pública, un acantilado y el mar, con la intervención conjunta de los policías y los servicios de socorrismo.

Buscado por otros tres robos en viviendas

Una vez en tierra, los agentes comprobaron la identidad del detenido y constataron que tenía una reclamación policial vigente de la UDEV de Ibiza por otros tres robos con fuerza en domicilios y un allanamiento de morada.

Según la investigación, esos tres robos se habrían cometido con el mismo procedimiento, accediendo a las viviendas mediante escalo. Una vez dentro, el presunto autor buscaba objetos de valor y sustraía joyas y dinero.

El hombre fue finalmente detenido como presunto autor de cuatro robos con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, allanamientos de morada y resistencia y desobediencia grave.