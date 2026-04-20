Las compras de Mercadona a proveedores baleares superan los 180 millones en 2025

Las compras de la cadena de supermercados Mercadona a proveedores de Baleares superaron los 180 millones de euros en 2025, ejercicio en el que la compañía colaboró en las islas con más de 400 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, según ha asegurado la empresa en un comunicado difundido este lunes. La cadena de supermercados también ha informado de que el año pasado invirtió 10 millones de euros en la región, destinados a su red de tiendas y a la actualización de su almacén logístico.

Mercadona ha señalado que mantiene un modelo de relación con proveedores e interproveedores especialistas "basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo", con el objetivo de que "todos los eslabones de la cadena salgan ganando".

Entre las adquisiciones a proveedores de producto, la empresa destaca las más de seis toneladas de patatas compradas durante la campaña de 2025 a Mr. Chippy (Ibiza) e Illacamp, las tres toneladas de tomate ramallet y 786.000 kilogramos de calabacín adquiridos a Agromallorca y Agromenorca, cerca de dos toneladas de cebollas compradas al proveedor Juan Cladera y 431.000 kilogramos de champiñones adquiridos a Sampson. Según sostiene Mercadona, estas cifras reflejan su apuesta por el sector agroalimentario balear.

Inversión en Baleares

La inversión de la compañía en Illes Balears ascendió en 2025 a 10 millones de euros. De esa cantidad, 9,4 millones se destinaron a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la sección Listo para Comer, mientras que 600.000 euros se dirigieron a actuaciones de mejora en su almacén logístico de Mercapalma.

En relación con la red de supermercados, Mercadona ha explicado que abrió un establecimiento que supuso el cierre de otro en el municipio de sa Pobla por no cumplir los estándares requeridos por la compañía. Al cierre de 2025, la empresa contaba con 47 supermercados en Illes Balears, de los que 43 respondían a su modelo eficiente, denominado internamente Tienda 8; otros 43 disponían de la sección Listo para Comer y 37 tenían puntos de carga para vehículos eléctricos.

Calabacín de Agromallorca. / Mercadona

En materia de empleo, la compañía cuenta en Baleares con una plantilla de más de 3.000 personas. Mercadona asegura en su nota que ha sido "pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad", y cita entre ellas la mejora de la jornada laboral con una semana más de vacaciones, la consolidación del poder adquisitivo con el incremento del IPC y su política de retribución variable con primas por objetivos, de dos mensualidades para los trabajadores con menos de 4 años de antigüedad y de tres mensualidades para quienes superan ese tiempo en la empresa.

La cadena también ha destacado que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, donó en la región 417 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 27 entidades sociales con las que colabora a diario en Baleares, una cantidad que equivale, según la empresa, a más de 6.945 carros de la compra.

Mercadona sostiene además que, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, ha generado "un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad".

La empresa vincula este modelo con su apuesta por el sector primario español y con su compromiso de disponer de producto de origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España "siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable". De este modo, según afirma, más del 85% de su surtido es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva y todos los cítricos en temporada.

Mercadona añade que continúa estrechando vínculos con sectores estratégicos agroalimentarios españoles como el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, reforzando con ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo, sostiene que los proveedores españoles asumen un papel relevante en su cadena de montaje y que esa implicación conjunta permite promover y consolidar un proyecto de crecimiento compartido.

En el conjunto de España, este ecosistema integra a más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre ellos más de 370 transportistas, según la empresa. Mercadona asegura que esa red volvió a consolidar su liderazgo en el sector en 2025, año en el que sus compras en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que el año anterior.