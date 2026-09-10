Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Ibiza y Formentera se preparan para un fin de semana especialmente intenso en lo cultural, con propuestas que llenarán calles, plazas, auditorios, museos y espacios patrimoniales desde el jueves hasta el domingo. Uno de los grandes focos estará en Dalt Vila con La Nit del Patrimoni, que durante el viernes y el sábado ampliará horarios en algunos de los principales espacios culturales de la ciudad y ofrecerá visitas teatralizadas y guiadas, recorridos por las murallas, conciertos y danza en enclaves históricos.

La música será otro de los grandes ejes de estos días, con una oferta especialmente amplia y variada. El jueves estará Carlos Sadness en el ciclo Dorado Live Shows y Alex Serra y Totidub en Las Dalias, mientras que el viernes el puerto de Ibiza acogerá la fiesta gratuita ‘Portside 2026’ de Chinois. También habrá música de cámara y contemporánea en Sa Caleta con Faith Converters y arrancará ‘Guitarres de Formentera’, que continuará durante todo el fin de semana. El sábado llegará además SDL The Rocky Desert Ibiza a la cantera de Can Coix, con Paul Kalkbrenner y un amplio cartel de música electrónica, junto a nuevas citas de blues, flamenco, pop, rock, funky y música latina. El domingo, las ‘Nits al Baluard’ y la jam session final de ‘Guitarres de Formentera’ pondrán el broche musical.

Las fiestas populares también tendrán un peso destacado. Jesús, Sant Agustí, Sant Mateu y Sant Antoni mantienen sus respectivos programas con actos para mayores, campeonatos, misas, ballades, comidas, baile, teatro y conciertos. En Sant Mateu, por ejemplo, el sábado habrá una fiesta guateque ambientada en décadas pasadas.

Sant Antoni concentrará además buena parte de la actividad ferial del fin de semana. El sábado y el domingo se celebrará la IX Feria del Disco de Ibiza en el Passeig de ses Fonts, con venta de vinilos, CD, DVD, cartelería, pósteres y camisetas, además de sesiones de DJ. El domingo se sumará la XXXI Feria de Stocks, con productos de comercios del municipio a precios rebajados.

La agenda deja también espacio para otras disciplinas y propuestas culturales. La danza contemporánea estará presente con ‘Aurora boreal’ en Cas Serres y con ‘Benthos’ dentro de La Nit del Patrimoni. La lengua y la cultura popular tendrán protagonismo con la Setmana Ludolingüística ‘Units pel nostre parlar’, que incluye cine en catalán, itinerarios, poesía y proyectos audiovisuales. Tampoco faltarán las presentaciones de libros y poesía, con títulos como ‘Vides cosides’, ‘Cultura i personalitat a Eivissa’, ‘Aigua Viva!’ o ‘Felicidad’. A todo ello se suman actividades infantiles y juveniles, astronomía en Formentera, realidad virtual, cine documental y propuestas relacionadas con el medio ambiente, completando un programa especialmente diverso para el segundo fin de semana de septiembre en las Pitiusas.

Álex Serra actúa este jueves en Las Dalias / Víctor Moreno 'Vitorino'

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

10.30 horas: ‘Mel de Ca’n Marí’, charla de apicultura para personas mayores y posterior degustación de diferentes mieles de Ibiza, en el Centro Cultural de Jesús.

‘Mel de Ca’n Marí’, charla de apicultura para personas mayores y posterior degustación de diferentes mieles de Ibiza, en el Centro Cultural de Jesús. 20 horas: Baile, en el local del Club de Mayores.

12 horas: Misa homenaje a las personas mayores.

Misa homenaje a las personas mayores. 14 horas: Comida homenaje a las personas mayores.

Música

Carlos Sadness y Daniela Díez: Pop alternativo. El artista comparte cartel con la ibicenca Daniela Díez. Ciclo ‘Dorado Live Shows’. Desde las 20 horas. Venice Bay.

Alex Serra & Totidub. Soul, downtempo y dub. 20 horas. Las Dalias Garden. Precio desde 25 euros.

Iker Peñafiel, Álex Karlem y Marc Ribas: Trío de piano, batería y clarinete con un repertorio de jazz tradicional de las décadas de 1920 y 1930, swing primitivo, dixieland, estándares y boleros clásicos. 20 horas. Ebusus Sociedad Cultural, Eivissa.

‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Roxela: Folk y música étnica, con Ramsés Puente, Julien Catonné y Aymar de la Sota. 19 horas. Can Jordi.

Mbolo Mooye Doole: Música africana y folk. 19 horas. Cala Escondida.

Los del Varadero: Rumba y pop. 20 horas. Bar Tribu.

El Artu: Bossa nova, folk, pop y reggae. 20 horas. Cas Costas.

Querencia: Flamenco. 20.30 horas. Vista al Puerto.

Jonás Molina Trío: Blues. 20.30 horas. Racó Verd.

The Rosemary Family: Rumba y rock. 21 horas. Can Riku.

Lliteratura

‘Vides cosides’. 20.10 horas en la Biblioteca Municipal de Eivissa. Presentación del libro de Montserrat Rovira.

Fiesta ‘Portside’ en el puerto de Ibiza / DI

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Patrimonio

'La Nit del Patrimoni' en Ibiza

9 a 14 y 19 a 23 horas: Apertura del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (AHEiF), Can Botino.

Apertura del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (AHEiF), Can Botino. 9 a 14.30 y 19 a 23 horas : Apertura de la Sala Refectori, Ajuntament d’Eivissa.

: Apertura de la Sala Refectori, Ajuntament d’Eivissa. 10 a 14 y 17 a 23 horas: Apertura del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), Dalt Vila.

Apertura del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), Dalt Vila. 10 a 14 y 17 a 23 horas: Apertura del Museu Puget, Dalt Vila.

Apertura del Museu Puget, Dalt Vila. 10 a 14 y 18 a 23 horas: Apertura del Centre d’Interpretació Madina Yabisa, Dalt Vila.

Apertura del Centre d’Interpretació Madina Yabisa, Dalt Vila. 18 horas: Visita teatralizada a Dalt Vila para conocer cómo se vivía en la época de construcción del recinto amurallado.

Visita teatralizada a Dalt Vila para conocer cómo se vivía en la época de construcción del recinto amurallado. 19 a 23 horas: Apertura del Espai Cultural Es Polvorí, baluard de Santa Llúcia.

Apertura del Espai Cultural Es Polvorí, baluard de Santa Llúcia. 19 horas: Santi Pérez y Anikó Pusztai, Es Refectori.

Santi Pérez y Anikó Pusztai, Es Refectori. 19.30 horas: 'Una noche en las murallas de Dalt Vila', itinerario patrimonial sobre la vida nocturna y la vigilancia dentro del recinto amurallado, con salida desde Portal Nou. Inscripción previa.

'Una noche en las murallas de Dalt Vila', itinerario patrimonial sobre la vida nocturna y la vigilancia dentro del recinto amurallado, con salida desde Portal Nou. Inscripción previa. 20 horas: Ensemble de saxos, mirador de la plaça d’Espanya, Dalt Vila.

Ensemble de saxos, mirador de la plaça d’Espanya, Dalt Vila. 20 horas: Visita guiada al Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, Can Botino.

Visita guiada al Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, Can Botino. 21 horas: Visita guiada por la directora del Museu Puget a la exposición 'Hans Grass, I en la mar, els somnis', Museu Puget.

Visita guiada por la directora del Museu Puget a la exposición 'Hans Grass, I en la mar, els somnis', Museu Puget. 22 horas: Cuarteto de jazz, claustro del Ajuntament d’Eivissa.

Fiestas de Sant Mateu

21 horas: campeonato de futbolín en el Centre Polivalent. Las inscripciones comenzarán a las 20 horas.

Música

‘Portside 2026’ de Chinois. Con Mahmut Orhan, Major League DJz, Melanie Ribbe B2B Manu Gonzalez y Andrea Lane: Fiesta gratuita al aire libre. Deep house, house, afro house, hip hop y SA jazz. De 18 horas a medianoche. Puerto de Ibiza. Entrada gratuita.

Faith Converters: ‘Del classicisme a la música contemporània’. Programa con obras de Saint-Saëns, Piazzolla, Rachmaninov, Tchaikovsky, Chopin y piezas contemporáneas como las de Hania Rani, con Joan Carles Marí, Carlos Vesperinas, Llorenç Prats y Raquel Ortiz. 21.30 horas. Centre d’Interpretació de Sa Caleta. Reserva previa.

‘Guitarres de Formentera’. Actuación de Okay Boomers junto a Ekki Hoffmann e Ignacio Simó seguidos de Jonás Molina Band, ZZRock y Guille Wheel & The Waves. A las 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Abby Pianoman: Blues, jazz y rock. 20.30 horas. Restaurante Clab de Cala de Bou.

Music 4 Life: Pop, rock y soul. 21 horas. Coral Star de Cala de Bou.

Danza

‘Aurora boreal’: Paula Quintas Cía. Pieza de danza contemporánea para mayores de 12 años que invita a reflexionar sobre la fugacidad y la serenidad frente a la sociedad de consumo. 20 horas. Auditorio de Cas Serres. Precio: 8 euros anticipada y 12 euros en taquilla.

Lengua

‘Units pel nostre parlar’: 20 horas: Cine en catalán con la proyección de ‘Suro’ (2022), Can Jeroni. Sant Josep

Libros

‘Cultura i personalitat a Eivissa’. Presentación del libro de Claudio Alarco von Perfall. A cargo de Antoni Manonelles. A las 19 horas en la sede del Institut d’Estudis Eivissencs.

Festival SDL The Rocky Desert, en Sant Antoni / SDL

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Patrimonio

'La Nit del Patrimoni' en Ibiza

9 a 14.30 y 19 a 23 horas: Apertura de la Sala Refectori, Ajuntament d’Eivissa.

Apertura de la Sala Refectori, Ajuntament d’Eivissa. 10 a 14 y 19 a 23 horas: Apertura del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), Dalt Vila.

Apertura del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), Dalt Vila. 10 a 14 y 19 a 23 horas: Apertura del Museu Puget, Dalt Vila.

Apertura del Museu Puget, Dalt Vila. 10 a 14 y 19 a 23 horas: Apertura del Centre d’Interpretació Madina Yabisa, Dalt Vila.

Apertura del Centre d’Interpretació Madina Yabisa, Dalt Vila. 11 horas: Visita teatralizada a Dalt Vila para conocer cómo se vivía en la época de construcción del recinto amurallado.

Visita teatralizada a Dalt Vila para conocer cómo se vivía en la época de construcción del recinto amurallado. 11 a 13.30 y 19 a 23 horas: Apertura del Espai Cultural Es Polvorí, baluard de Santa Llúcia.

Apertura del Espai Cultural Es Polvorí, baluard de Santa Llúcia. 19 a 23 horas: Apertura del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (AHEiF), Can Botino.

Apertura del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (AHEiF), Can Botino. 19.30 horas: 'Una noche en las murallas de Dalt Vila', itinerario patrimonial sobre la vida nocturna y la vigilancia dentro del recinto amurallado, con salida desde Portal Nou. Inscripción previa.

'Una noche en las murallas de Dalt Vila', itinerario patrimonial sobre la vida nocturna y la vigilancia dentro del recinto amurallado, con salida desde Portal Nou. Inscripción previa. 20 horas: Visita guiada al Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, Can Botino.

Visita guiada al Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, Can Botino. 21 horas: 'Benthos', de Adrián Herrera (Zito), estreno de danza de 20 minutos dentro de 'Escena Patrimoni', claustro del Ajuntament d’Eivissa.

'Benthos', de Adrián Herrera (Zito), estreno de danza de 20 minutos dentro de 'Escena Patrimoni', claustro del Ajuntament d’Eivissa. 21 horas: Visita guiada por la directora del MACE a la exposición 'Stefan Brüggemann. Cel d’Or', Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.

Visita guiada por la directora del MACE a la exposición 'Stefan Brüggemann. Cel d’Or', Museu d’Art Contemporani d’Eivissa. 22 horas: 'Benthos', de Adrián Herrera (Zito), segundo pase, claustro del Ajuntament d’Eivissa.

Fiestas de Jesús

16 horas: Campeonato de tiro al plato de las Fiestas de Jesús, en el Campo de Tiro.

Campeonato de tiro al plato de las Fiestas de Jesús, en el Campo de Tiro. 20 horas: Presentación del libro ‘Vendes i Pous, Jesús i es Puig d’en Valls’, de Josep Joan i Marí ‘Pep Xomeu’, publicado por Edicions Aïllades, con fotografías de Ramon Mayol y presentación de Margalida Roig, en el Centro Cultural de Jesús.

Presentación del libro ‘Vendes i Pous, Jesús i es Puig d’en Valls’, de Josep Joan i Marí ‘Pep Xomeu’, publicado por Edicions Aïllades, con fotografías de Ramon Mayol y presentación de Margalida Roig, en el Centro Cultural de Jesús. 21 horas: Concierto ‘Popejant, un tast de pop’, a cargo del Cor des Pla de Jesús, en la iglesia.

Fiestas de Sant Mateu

21 horas: final de tuti y parchís.

final de tuti y parchís. 22 horas: ‘Aquellos maravillosos años’, una fiesta guateque con música y animación de dj Javi Box. La organización invita a acudir con ropa inspirada en los guateques y en artistas como Alaska, Madonna o Michael Jackson.

Música

SDL The Rocky Desert Ibiza. Festival de música electrónica. Con Paul Kalbrenner, Carista, Lovefoxy, Taylay Elaine, Partok, Italo Brutalo, Ceri, Mike Gannu, Marcelo Burlon, Camila Ramírez, Sadeedo, Mayou Picchu B2B Zoë, Rickzor & Rumme, Mina y Laura Real: A partir de las 18 horas. Cantera de Can Coix, Sant Antoni. Entradas desde 45 €.

‘La Cucaracha’. Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa.

Paco Fernández Band: Flamenco chill. 21 horas. Villa Mercedes, Sant Antoni.

‘Guitarres de Formentera’. Actuaciones de The Napkin Band, Sgt. Pepe’s Lonely Hearts Club Band, Smoke y Chimichurri. A las 22 horas en la plaza de Sant Ferran.

‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Three Oh: Blues, bossa nova, electrónica y música latina. 11.30 horas. Mercat de Sant Josep.

Jonás Molina, Javi Rodríguez y David Barona: Blues. 13 horas. Can Jordi Blues Station.

Ana Caravana y TDAH: Pop y rock. 20 horas. Cas Mestre.

Mimi Barber & The Groove Machine: Funky, pop, rock y soul. 20 horas. Sunset Cala Conta.

Antonio Muñoz, Mati Fernández, Penélope Tafur y Teresa Rojas: Flamenco. 20.30 horas. Racó Verd.

Sandy Valey: Espectáculo dedicado a Elvis Presley. 21 horas. Restaurante Clab de Cala de Bou.

Jonás Molina Trío: ‘Rock & Ryans’. Blues. 21 horas. Hotel Ryans Lolas de Cala de Bou.

Feria

IX Feria del Disco de Ibiza: 10 a 21 horas, con venta de vinilos, CD, DVD, cartelería musical, pósteres y camisetas. Sesiones de DJ a cargo de Alex Aguilera, DJ Betterman, Dope Selekta, Javi Stomp, Joan Ribas y Redhair 56 & Miguel Lorente, Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Astronomía

‘Formentera Mira al Cel’. Observación astronómica con telescopios. Espacio profundo. Fechas sujetas a cambios por condiciones meteorológicas. Centre d’interpretació Can Marroig.

Ocio juvenil

‘Joves al Carrer’, jornada de ocio juvenil con talleres creativos, juegos, actividades deportivas, skate, escape rooms, realidad virtual y otras propuestas, paseo de s’Alamera. Santa Eulària: 18.30 a 21.30 horas:

Lengua

‘Units pel nostre parlar’ en Sant Josep

9 horas: Itinerario guiado a cargo de Vicent Marí, Palermet, por el valle de es Rafal Trobat para conocer el patrimonio natural, etnográfico y lingüístico de Ibiza. Punto de encuentro frente al Club de Campo.

Itinerario guiado a cargo de Vicent Marí, Palermet, por el valle de es Rafal Trobat para conocer el patrimonio natural, etnográfico y lingüístico de Ibiza. Punto de encuentro frente al Club de Campo. 20.30 horas: ‘X Nit de Poesia. Reneixer’, es Tancó de Can Curt de Sant Agustí.

Medio ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.

Libros

‘Aigua Viva!’. Presentación del cuarto volumen de la serie, dedicado a las vendes y pozos de Jesús y Puig d‘en Valls, firmado por Josep Joan i Marí, ‘Pep Xomeu’. 20 horas en el centro cultural de Jesús.

Coleccionistas buscando discos en una anterior edición de la feria del disco / Vicent Marí

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Antoni

9 horas: Trofeo Festes de Sant Bartomeu de karate y judo, organizado por la Samyd. Pabellón Siroko Sa Pedrera.

Fiestas de Jesús

12 horas: Misa y bendición de niños recién nacidos y bautizados. Colabora Sa Colla de l’Horta.

Misa y bendición de niños recién nacidos y bautizados. Colabora Sa Colla de l’Horta. 20 horas: Misa en honor a la Mare de Déu de Jesús, en el Campo de Tiro.

Fiestas de Sant Mateu (Festa dels Majors)

12 horas: misa solemne en la iglesia de Sant Mateu y, a continuación, ballada de Sa Colla d’Aubarca.

misa solemne en la iglesia de Sant Mateu y, a continuación, ballada de Sa Colla d’Aubarca. 14 horas, comida para los mayores en el restaurante Es Cruce de Sant Rafel.

comida para los mayores en el restaurante Es Cruce de Sant Rafel. 18 horas, merienda y dulces en el Centre Polivalent.

merienda y dulces en el Centre Polivalent. 19 horas, representación teatral de ‘Jutjats de pau, judicis pendents’, a cargo del Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí.

representación teatral de ‘Jutjats de pau, judicis pendents’, a cargo del Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí. 20.30 horas: reconocimiento a los mayores.

Música

Eun Ae Lee y David Alegre: ‘Viaje musical por Corea y España’. Concierto del ciclo ‘Nits al Baluard’. Entrada gratuita. 21 horas. Baluarte de Sant Pere, Dalt Vila.

‘Guitarres de Formentera’. Jam session final. A partir de las 21 horas en Sa Panxa.

Alma Cubana: Fiesta con música latina en vivo. 19.30 horas. Tropicana de es Jondal.

Querencia: Flamenco. 20 horas. Bar Tribu de Cala de Bou.

Faith Kiddo: Pop. 20 horas. Kumharas.

Abby Pianoman: Blues, jazz y rock. 20.30 horas. Restaurante Clab de Cala de Bou.

Que te quiten lo bailao: Flamenco, rumba y sevillanas. 21 horas. Can Bernat Vinya de Sant Josep.

Ferias

IX Feria del Disco de Ibiza, con venta de vinilos, CD, DVD, cartelería musical, pósteres y camisetas. Sesiones de DJ a cargo de Rafa Desan, Rick, Noelia Mendez, Chito de Melero, Angel Linde y Clara Da Costa & Karlos Sense. 10 a 21 horas: Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

XXXI Feria de Stocks, con productos de comercios del municipio a precios rebajados. 10 a 21 horas, Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Lengua

‘Units pel nostre parlar’ en Sant Josep: 19.30 horas: Presentación de los proyectos audiovisuales ‘Comparem generacions’, ‘Bon dia i bon acert, matances a l’antiga’, ‘Paraules en desús’, ‘Vedraners’ y ‘Lectures sobre la badia de Portmany en homenatge a Joan Ramon’, Can Jeroni.

Infantil

‘Vine a jugar amb igualtat’. Juegos infantiles para potenciar la igualdad en la playa de Talamanca, en la Biblioplatja. De 17 a 20 horas. Actividad gratuita.

Cine

Festival de los océanos. Proyección de cinco documentales relacionados con el océano, la aventura, el deporte y la conservación marina. VOSE. 150 minutos. A las 18 horas en Aficine Ibiza.

Libros

‘Felicidad’: Angela Bold presenta su segundo libro de poesía en un acto solidario. La recaudación por la venta de ejemplares se destinará a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). 11 horas. Teatro España, Santa Eulària. Precio: 5 euros.

Exposición de Cristina Ferrer y Antonio Villasante en el Club Diario de Ibiza. / Toni Escobar

EXPOSICIONES

‘Pinceladas del Mediterráneo’: Obras de Cristina Ferrer y Antonio Villasante. Abierta de lunes a viernes, de 18 a 21.30 horas, excepto festivos. Club Diario de Ibiza. Hasta el 28 de septiembre.

Ely Daalmans. Pintura. En el Centre Polivalent de Sant Mateu. Hasta el 30 de septiembre.

‘Dreaming swimming horses Formentera’. Fotografías submarinas de Ricardo Lamin. En el Ajuntament Vell de Formentera. Abierto de 11 a 14 horas y de 19a 21 horas. Hasta el 19 de septiembre.

‘De píxel a pigmento’. Necko muestra sus pinturas nacidas en el entorno digital. Sa Punta des Molí. De martes a viernes de 18 a 21 horas, y los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Cerrada los domingos, lunes y festivos. Hasta el 26 de septiembre.

Matilde Hernández ‘Matibiza’. ‘Tinta de calamar’. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, Sant Francesc de Formentera. De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 17 de septiembre.

Tahirah Luck. ‘Invisible Worlds’. Pintura abstracta y contemporánea. Ocean Drive Ibiza, Marina Botafoc. Hasta el 15 de octubre.

Camille Villegas. ‘Instants’. Dibujos, collages y fotografías. ADDA Gallery, Paradiso Ibiza Art Hotel. Hasta el 24 de octubre.

Yolanda Guasch. ‘Rebirth’. Pintura, colección de acrílicos con textura sobre lienzo. Ocean Drive Talamanca. Hasta el 22 de septiembre.

‘Visibles’. Exposición dedicada a obras de mujeres artistas que forman parte de la colección municipal de Santa Eulària. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72. De martes a sábado, de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Hasta el 12 de septiembre.

Ana Jakimov. Exposición de pinturas. En la cala parroquial de Sant Joan. De lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingo de 10 a 14 horas. Hasta el 27 de septiembre.

IbizArtGuide. Exposición de 60 artistas vinculados a la isla. En el centro cultural de Jesús. De lunes a viernes de 8,30 a 14 y de 17.30 a 20 horas. Hasta el 23 de septiembre.

Transmutació. Obras de diferentes etapas del artista Danchú. En Caló de s'Oli. Jueves, viernes y sábados, de 18.30 a 20.30 horas, y los viernes, sábados y domingos, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

Sal+. Pinturas y esculturas de El. Rol. En el Far de ses Coves Blanques. De martes a viernes de 18 a 21 horas, los sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Domingos, lunes y festivos cerrado. Hasta el 19 de septiembre.

‘Als meus ulls. Visió Chendri’. Fotografías de Mohamed Chendri. Sa Nostra Sala. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 19 de septiembre.

‘Cavall Bernat, material sensible’. Exposición organizada con motivo de las fiestas de la Cala de Sant Vicenç 2026. Inauguración el 14 de agosto a las 20 horas. Hotel Molins, cala de Sant Vicenç. Hasta el 13 de septiembre.

Landon Metz. Primera exposición individual del artista en España. Inauguración el 8 de agosto de 2026, de 19 a 21 horas. Parra & Romero Ibiza, Passeig de Santa Gertrudis, 9, Santa Gertrudis de Fruitera.Hasta el 26 de septiembre.

Catalina Marí Tur. ‘Coses de fang’. Cerámica de reciente creación. Can Jordi Blues Station. Hasta el 21 de septiembre.

Kevin Sharkey. ‘Follow your soul, it knows the way’. Pinturas. Pure Inmobiliaria, Jesús. Hasta final de temporada.

Carlos Jacanamijoy. ‘Naturaleza interior’. Pintura. Fundación La Nave Salinas, de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada gratuita. Hasta el 30 de octubre.

Chico Bialas. Fotografías de moda de los años 80/90. Abierto domingos de 11 a 14 horas o cita previa en el 971191923. Espacio Micus, Jesús. Hasta el mes de octubre.

‘Olas de Verano’. Exposición colectiva con obras de Beatrice Poggio, Chloe Natalia, Elizabeth Rose Langford, Eliana Perinat, Fell in love with the sky, Francesca Roxanne McHugh, Kevin Allison, Lee Needham, Liz Kueneke, Lulu Fabianne, Phrank, Picky Paino, Raul Hood, Roseline de Thélin, Sarah G Tur, Simona Marziani, Sofia Gomez Fonzo, Valentina Bouza y Virgi222. Pintura, fotografía, ilustración y otros lenguajes contemporáneos realizados en Ibiza. Olas Gallery, Santa Eulalia. De martes a sábado, de 12 a 19 horas. Hasta el 13 de septiembre.

Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 22 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 22 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany. ‘Viu l’artesania’. Una veintena de artesanos participan en la muestra, abierta. En el puerto, de 19 a 20 horas de martes a domingo. Hasta el 20 de septiembre.

Formentera: