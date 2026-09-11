Simulacro de un avistamiento de carabela portuguesa en una playa de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha realizado este viernes su segundo simulacro general de emergencias en las playas del municipio. El ejercicio ha recreado el avistamiento de varias carabelas portuguesas cerca de la zona de baño de la playa de es Pouet y la atención a un supuesto afectado por una picadura.

La actuación, desarrollada a las 11 horas, ha permitido comprobar la capacidad de respuesta y coordinación del Operativo de Seguridad y Salvamento de Playas, además de poner a prueba los protocolos de prevención ante la presencia de estos organismos en aguas próximas a los bañistas.

Zona de baño señalada tras el avistamiento. / A.S.A.

El escenario se ha iniciado durante una jornada ordinaria de vigilancia. Uno de los socorristas, que realizaba labores de control desde un kayak, ha localizado varios elementos simulados compatibles con una carabela portuguesa cerca del área de baño.

Tras detectar su presencia, ha avisado inmediatamente al socorrista situado en tierra. A continuación, se ha movilizado la embarcación de rescate, con sus dos patrones, para reconocer la zona y analizar la extensión y evolución del supuesto riesgo manteniendo una distancia de seguridad. Mientras se realizaba esta comprobación, el resto de socorristas ha reforzado la vigilancia y ha informado de forma preventiva a los usuarios de la playa.

Simulación de una picadura y aviso al 112

El ejercicio ha planteado también un segundo escenario: un usuario entra en contacto con una carabela portuguesa y presenta síntomas compatibles con una picadura. El socorrista encargado de atenderlo ha llevado a cabo una primera valoración y asistencia y ha comunicado lo ocurrido para activar el recurso sanitario correspondiente.

Bañistas en la playa durante el simulacro. / A.S.A.

Durante esta fase también se ha evaluado la coordinación con el 112. Al servicio de emergencias se le ha facilitado la ubicación, el número de personas afectadas, el estado del paciente, los síntomas observados y las actuaciones realizadas. Posteriormente, se ha simulado la transferencia de información y la valoración del afectado.

Evaluación de los tiempos y la coordinación

El simulacro ha permitido comprobar los tiempos transcurridos entre el avistamiento y su comunicación, la activación de la embarcación de rescate y la coordinación entre socorristas y patrones. También se ha evaluado la capacidad del operativo para prevenir a los usuarios de la playa y responder ante la posible aparición de una persona afectada.

El kayak que ha detectado los ejemplares. / A.S.A.

El Ayuntamiento señala que este tipo de ejercicios sirven para reforzar los protocolos y mejorar la coordinación entre los diferentes recursos ante situaciones que pueden evolucionar rápidamente hacia una emergencia sanitaria. Además, los simulacros permiten anticipar posibles escenarios reales, identificar aspectos susceptibles de mejora y reforzar una respuesta rápida, segura y eficaz.

Una vez concluido el ejercicio, los participantes han celebrado una reunión de evaluación para revisar los puntos positivos, las posibles dificultades, los tiempos de respuesta, la coordinación entre los distintos servicios y las propuestas de mejora del Operativo de Seguridad y Salvamento de Playas.