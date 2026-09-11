La Guardia Civil rescata a un matrimonio de ancianos que se negaba a abandonar su vivienda en un incendio en Formentera

La Guardia Civil rescató a un matrimonio de avanzada edad durante un incendio de grandes dimensiones que afectó al garaje anexo a su vivienda en Formentera. Los agentes evacuaron a un hombre de 86 años y a una mujer de 80 ante el elevado riesgo de que las llamas se propagaran a la casa.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre, alrededor de las 20.30 horas. Los agentes de la Guardia Civil de Formentera recibieron un aviso de la Central por un incendio de grandes dimensiones en una vivienda de la isla y acudieron hasta el lugar.

A su llegada, encontraron el fuego plenamente activo en un garaje anexo al domicilio y comprobaron que existía un elevado riesgo de propagación hacia el inmueble.

Los agentes accedieron al jardín de la vivienda y localizaron al hombre mientras intentaba combatir las llamas con una manguera de jardín, pese a encontrarse muy cerca del incendio. La mujer, por su parte, permanecía en el interior de la casa.

Coche y garaje afectados por las llamas. / G.C.

La Guardia Civil también comprobó que en el garaje había varias bombonas de butano, una circunstancia que aumentaba considerablemente el peligro tanto para los moradores como para las personas que se encontraban en la zona.

Ante el riesgo, los agentes pidieron al matrimonio que abandonara inmediatamente la vivienda. Sin embargo, ambos se negaron inicialmente debido, según explica la Guardia Civil, al fuerte apego que sentían por su domicilio.

Los guardias civiles decidieron entonces intervenir y sacaron físicamente a los dos residentes del lugar. Después los trasladaron hasta una zona segura, alejada de la vivienda y del fuego.

Posteriormente, llegaron una patrulla de la Policía Local, una ambulancia, dos camiones motobomba y un vehículo pickup motobomba de los Bomberos. Los efectivos de extinción se hicieron cargo de las labores para controlar y apagar el incendio.