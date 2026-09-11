Ibiza retoma las obras de Dalt Vila con una nueva fase centrada en sa Carrossa

El Ayuntamiento de Ibiza retomará el próximo lunes 14 de septiembre las obras del proyecto de adecuación y renovación de instalaciones en las calles de sa Carrossa y General Balanzat, la costa dels Desemparats y las plazas dels Desemparats y de Vila.

La actuación entra ahora en su segunda fase, con un plazo de ejecución previsto de seis meses. En esta etapa, los trabajos se concentrarán principalmente en la calle de sa Carrossa, mientras que en General Balanzat únicamente quedan pendientes las tareas de reasfaltado y algunos trabajos puntuales de infraestructuras.

Dos fases para evitar el corte total del tráfico

La intervención en sa Carrossa se realizará en dos etapas con el objetivo de evitar un corte permanente de la circulación de vehículos. Durante la primera, las obras se desarrollarán en la franja longitudinal más próxima a la acera, mientras que el tráfico se mantendrá en doble sentido por la parte que quede libre, correspondiente a la zona de aparcamiento y la jardinera.

Aviso de las obras / AE

Una vez finalizado este primer tramo, la circulación se trasladará a la zona ya ejecutada y los trabajos continuarán en la segunda mitad de la calle. El Ayuntamiento advierte de que la principal afectación de esta fase será la movilidad de vehículos y peatones.

Itinerarios alternativos para peatones

Para facilitar los desplazamientos a pie, el Consistorio habilitará recorridos señalizados que dirigirán preferentemente a los peatones por la plaza de sa Carrossa, recientemente renovada, o por la ronda de Narcís Puget. En los puntos en los que las obras coincidan con zonas de paso se instalarán además pasos provisionales, cuya ubicación podrá modificarse en función de la evolución de los trabajos.

Las obras forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en la Marina, Port y ciudad de Eivissa, incluido en el convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo, la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB) y el Ayuntamiento.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.873.533,01 euros, IVA incluido, y está considerado por el Consistorio una de las actuaciones más relevantes del plan municipal de inversiones para la modernización del núcleo patrimonial. La primera fase concluyó el pasado mes de mayo.