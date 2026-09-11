Varios heridos leves en una pelea multitudinaria entre menores migrantes no acompañados en Formentera
Dos menores son trasladados al hospital de la isla tras una riña en la que se han utilizado botellas y otros objetos
Una pelea multitudinaria registrada este viernes en las instalaciones que el Consell de Formentera tiene habilitadas para la acogida de menores extranjeros no acompañados ha dejado varios heridos de carácter leve y ha obligado a trasladar a dos de ellos al hospital de la isla. Según fuentes bien informadas, los hechos se han producido en torno a la una de la tarde. Tras recibir el aviso, se han desplazado hasta el lugar del suceso efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia.
De acuerdo a la información facilitada a Diario de Ibiza, en la riña han participado una veintena de menores y durante el enfrentamiento se han utilizado botellas y otros objetos. Los servicios sanitarios han atendido a varios jóvenes por lesiones de carácter leve. Finalmente, dos de los implicados han sido trasladados al Hospital de Formentera para recibir asistencia médica.
Situación insostenible
Según los detalles aportados, hay intención de presentar una denuncia por los hechos. Una de las personas que se ocupan del cuidado de estos menores trasladó a los agentes su preocupación por la situación y manifestó que esta se ha vuelto «insostenible».
Los hechos podrían ser investigados como una riña tumultuaria y por posibles delitos leves de lesiones.
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