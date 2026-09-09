Fallece Juan Torres Palau 'Cotxu', constructor de Sant Miquel

"Juan deja mucho más que una empresa y una vida dedicada al trabajo. Deja una forma de hacer las cosas, un camino recorrido y una huella que permanecerá siempre entre su familia, sus compañeros y todas las personas que tuvieron la suerte de conocerle". Es el emotivo mensaje con el que Cotxu Ibiza, empresa de construcción de Sant Miquel, ha despedido a su fundador, Juan Torres Palau, Cotxu, fallecido el pasado viernes a los 62 años.

El funeral por el empresario celebrará este jueves, 10 de septiembre, a las siete de la tarde en la iglesia de Sant Miquel, tras el velatorio en Pompas Fúnebres (a partir de las 15.30 horas).

Torres Palau fundó la empresa familiar, ubicada en el norte de la isla, hace más de veinte años, cuando ya sumaba otros 20 de experiencia en el sector. En los últimos años se ha encargado de trabajos públicos como el derribo de la depuradora de Santa Gertrudis, el embellecimiento de Sant Llorenç o la reforma de la plaza de Santa Gertrudis, entre otros. En los últimos tiempos, el empresario trabajaba codo con codo en la empresa con su hijo, Juan Torres Martínez, arquitecto técnico e ingeniero de Obras públicas.