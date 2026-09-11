Recta final para opinar sobre el futuro mercado de Ibiza: más de 30 aportaciones registradas

El futuro Mercat Ciutat d’Eivissa afronta la recta final de su periodo de exposición pública con aportaciones de más de 30 particulares y colectivos. El Ayuntamiento de Ibiza mantendrá abierto el plazo hasta la próxima semana y asegura que todas las cuestiones planteadas serán clasificadas y analizadas. El proyecto está causando una gran controversia, por la oposición a la ampliación de diferentes colectivos.

Las propuestas ciudadanas recibidas durante las últimas semanas abordan distintos aspectos tanto del propio mercado como de su entorno. Según explica el Consistorio en una nota de prensa, algunas de las cuestiones planteadas coinciden entre diferentes particulares y colectivos, mientras que otras se centran en elementos concretos del anteproyecto. El periodo de participación se desarrolla en torno a un proyecto que plantea sustituir el actual Mercat Nou por un equipamiento más amplio, accesible y funcional, pero manteniendo su condición de punto de encuentro de la ciudad.

75 puestos y pasillos más amplios

El anteproyecto contempla 75 puestos comerciales, frente a los 131 existentes actualmente. Sin embargo, la superficie destinada a la venta crecería de unos 850 a aproximadamente 1.000 metros cuadrados, lo que permitiría aumentar el tamaño medio de los establecimientos. También se plantea ampliar considerablemente los pasillos, que pasarían de los 2,4 metros actuales a unos cuatro metros, con el objetivo de facilitar la circulación y mejorar la accesibilidad.

El nuevo mercado incorporaría además 30 unidades de almacenamiento, con unos 440 metros cuadrados, un servicio del que actualmente carece el Mercat Nou. Las ocho cámaras frigoríficas se mantendrían, aunque aumentarían su superficie conjunta de unos 360 a 400 metros cuadrados. El proyecto reserva además alrededor de 2.318 metros cuadrados para terrazas y cerca de 1.900 metros cuadrados para actividades complementarias, restauración y dinamización.

El actual Mercat Nou, futura zona verde

La actuación no se limitaría al nuevo edificio. Una de las principales transformaciones previstas afecta precisamente al espacio que actualmente ocupa el Mercat Nou. Cuando entre en funcionamiento el nuevo equipamiento, el Ayuntamiento plantea recuperar ese terreno como zona verde y espacio público conectado con el Parc de la Pau.

La propuesta también contempla una reorganización de la movilidad del entorno, con la pacificación de algunas calles y una distribución de los accesos que permita separar mejor el tráfico de las zonas verdes y de estancia.

El concejal de Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, defiende que el proyecto va más allá del traslado del mercado. «Cuando hablamos del nuevo mercado, no hablamos solo de cambiar un edificio de sitio. Hablamos de qué queremos hacer con este espacio de la ciudad durante las próximas décadas», afirma. Minchiotti sostiene que la intervención permitiría combinar ambos objetivos: «Podemos tener un mercado mejor y, al mismo tiempo, ganar más espacio para las personas». El Ayuntamiento recuerda además que el edificio actual arrastra años de falta de mantenimiento y un importante deterioro, por lo que plantea una transformación integral.