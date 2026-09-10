Claudio Alarco, el psicólogo y antropólogo peruano que radiografió el alma de los ibicencos en los años 70

"Si quieres saber cómo son los ibicencos del siglo XX y por qué son como son, tienes que leer ‘Cultura i personalitat a Eivissa’". La recomendación es de Toni Manonelles, autor del prefacio de la reedición en catalán de este estudio antropológico realizado por Claudio Alarco von Perfall (Lima, Perú, 1941), publicado originalmente en castellano en 1981 por Editora Nacional. El folclorista ibicenco será quien presente la obra este viernes a las 19 horas en la sede del Institut d'Estudis Eivissencs (IEE), que es quien ha decidido recuperar y traducir esta pormenorizada "radiografía humana y cultural" de la isla en los años 70. "Ni antes ni después de 1981 ha visto la luz un trabajo tan completo y riguroso sobre esta materia", asegura Manonelles.

Además del investigador ibicenco, en el evento de mañana estará el autor de la publicación, que reside en Alemania y veranea en Ibiza todos los años desde que visitó las Pitiusas por primera vez, en 1971. Es el propio Alarco, psicólogo y antropólogo cultural, quien explica a Diario de Ibiza cómo nació ‘Cultura i personalitat a Eivissa’, que en realidad es su tesis doctoral. El trabajo de investigación, dirigido por el profesor Eno Beuchelt, lo presentó en 1978 en el Instituto de Psicología de la Universidad de Colonia y esa misma entidad lo publicó en 1979 en alemán. Su versión en español, la de Editora Nacional, incluyó un prólogo del catedrático Joan Vilà Valentí, que se ha conservado en la reedición en catalán del IEE, que se podrá adquirir en la presentación y también en librerías a partir de este mismo viernes.

La semilla de este proyecto la plantó su director de tesis doctoral, que "era psicólogo y etnólogo y había viajado mucho por el Mediterráneo". Fue Beuchelt, con el apoyo de la Universidad de Colonia y de la línea aérea alemana LTU, quien financió el viaje a Ibiza en 1971 a veinte de sus alumnos de Psicología, entre los que estaba Alarco. El objetivo de aquella visita, que duró cuatro semanas, no era tanto que los estudiantes conocieran la isla y su idiosincrasia como que adquirieran experiencia en el manejo de las pruebas psicológicas. Con ese objetivo, los jóvenes se dedicaron a hacer pruebas proyectivas y de inteligencia al alumnado de los centros educativos de Ibiza, fundamentalmente el colegio Nuestra Señora de la Consolación y el instituto Santa María. Para hacer las encuestas pidieron permiso al delegado del Gobierno. También hablaron con el obispo de Ibiza de entonces, Teodoro Úbeda Gramage, que fue quien les abrió las puertas de la Consolación. Tras esta primera experiencia en la isla, el profesor le propuso a Alarco hacer su tesis doctoral sobre Ibiza.

Un momento de la entrevista a Claudio Alarco von Perfall. / J.A. Riera

Aquellos test psicológicos, que el autor se arrepiente de no haber incluido en la obra, no proporcionaban información sobre la cultura y la personalidad de la población ibicenca, porque, apunta, "sus resultados no se diferenciaban mucho de los de las pruebas de este tipo realizadas en otras partes de España". Aun así, sirvieron de base para la tesis. Con el propósito de estudiar en profundidad el trasfondo cultural de la isla y los rasgos distintivos de su población, se desplazó a Ibiza en 1972 acompañado de Barbara, su esposa desde hace 53 años. Se quedaron hasta enero de 1973.

Una Ibiza "menos construida y más auténtica"

"Fue un tiempo maravilloso", coincide la pareja, que, desde entonces, excepto en 2020, visita cada año la isla. Eso les ha permitido ser testigos de los grandes cambios que ha sufrido. "Ibiza ahora es totalmente distinta porque ha sido avasallada por el turismo. En aquella época estaba mucho menos construida, era más rústica y más auténtica y todavía era posible ver por la calle mujeres vestidas de payesas", señala este psicólogo y antropólogo cultural de padre peruano y madre alemana. No obstante, subraya, en 1972 ya se podía apreciar, con "el boom turístico", "el cambio total" que se avecinaba en las Pitiusas.

"La Ibiza actual ha sido avasallada por el turismo"

A diferencia de otros investigadores que en aquella época viajaron a Ibiza para estudiar la cultura y la sociedad insular y acabaron escribiendo sobre los hippies, al autor peruano no le suscitó interés lo que califica como "un movimiento totalmente marginal". Su objetivo era otro: hacer una radiografía psicosocial de los ibicencos. Para ello contó con la ayuda inestimable de Josep Planells, Pep Negre, que en aquella época era párroco de Sant Carles y luego lo fue de Sant Rafel. Se convirtió en su "mejor amigo" en la isla después de visitarlo a diario durante casi tres meses. "Era un fanático de los estudios de Ibiza y le gustó mi metodología", cuenta Alarco. Con él hizo el trabajo de campo, entrevistando a hombres y mujeres de todas las edades. "También tuve la oportunidad de conversar con tres grandes figuras locales: Isidor Macabich, Marià Villangómez y Enrique Fajarnés Cardona", resalta.

Como el autor peruano no sabía ibicenco, Pep Negre formulaba las preguntas a los entrevistados y él grababa las conversaciones. Así fue descubriendo muchas de sus costumbres y, como dice él, llegó a conocer "el alma" de la población local.

Tipologías de ibicencos

Se percartó, por ejemplo, de que había "varios tipos de ibicencos: los campesinos, los nativos de Vila, los nacidos y residentes en el campo con una ocupación urbana y los procedentes del entorno rural que vivían en la ciudad". La clasificación aparece en el capítulo XI de ‘Cultura i personalitat a Eivissa’, centrado en el hombre. También dedica un espacio al hereu y a los legitimaris y a la cuestión de la posición familiar. Asimismo, la mujer en la sociedad ibicenca es objeto de esta investigación. Entre otras cosas, hace referencia al "matriarcado y a la discusión sobre la covada" y trata sobre el "supuesto privilegio" de las féminas en la elección matrimonial.

Alarco hace, además, un retrato de la juventud ibicenca de los años 70 y se centra, por otra parte, en el matrimonio. En ese capítulo toca temas como el origen del festeig y las fuites. Asimismo, en el apartado sobre el parentesco se abordan asuntos como los matrimonios consanguíneos y la utilidad de los malnoms.

Su estudio antropológico es muy completo. Arranca con la geografía e historia de Ibiza para luego enfocarse en la población, la economía, la estratificación social o el derecho foral. Los dos últimos capítulos Alarco los dedica a las enfermedades mentales y los suicidios. Explica que al consultar los datos de las personas que se habían quitado la vida en Ibiza en aquel periodo se dio cuenta de que el porcentaje era similar al de Balears y al del resto de España.

"La conclusión a la que llegué con esta investigación es que, a nivel de estadísticas, no se podía determinar nada sobre la personalidad de los ibicencos, solo se podía hacer a nivel fenomenológico", señala el autor de ‘Cultura i personalitat a Eivissa’, muy contento y agradecido de que el IEE haya decidido reeditar su obra en catalán.

Rescatar del olvido este trabajo era "una obligación moral" para esta entidad, en palabras de Manonelles , porque no solo ayuda a entender cómo eran los ibicencos en los 70, sino que también, por comparación, aporta una imagen "bastante esclarecedora para llegar a entender" cómo son a principios del siglo XXI. Así lo recoge en su prólogo, en el que alaba el estudio antropológico de Alarco definiéndolo como "el retrato más completo, objetivo, minucioso y perspicaz de la manera de ser y de las razones por las que eran como eran los habitantes de una isla considerada por entonces por muchos como el epítome de la cultura mediterránea".