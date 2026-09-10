Noches de ibiza califica 2026 como «el peor verano de la historia del West End»

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) hace un balance muy negativo de la temporada en el West End de Sant Antoni y la define como «el peor verano de la historia» de la zona. La entidad asegura que la caída de público, las restricciones horarias, la falta de presencia policial y lo que considera una situación de «competencia desleal» han llevado a numerosos negocios a una "situación límite".

«Esta temporada ha sido un auténtico desastre. Cada vez llega menos gente y la presencia policial es también cada vez menor», sostiene la junta directiva de la asociación, que concentra sus críticas en diez grandes cuestiones y vuelve a reclamar al Ayuntamiento de Sant Antoni cambios para intentar revitalizar el barrio.

Entre los primeros problemas señalados por AEON figura la gestión de las obras en la calle Santa Agnès. La asociación recuerda que durante mayo y parte de junio hubo vallas y zonas precintadas por los trabajos vinculados a la obra de Okuda San Miguel y lamenta que, por segundo año consecutivo, la principal calle de la zona haya comenzado la temporada con actuaciones en marcha.

También denuncia una presencia policial «irregular» y mantiene que vendedores de gas de la risa y de otras sustancias han continuado operando en el barrio. La incorporación de agentes cívicos, añade, no sustituye a los policías uniformados, por lo que reclama un refuerzo de efectivos, especialmente motorizados.

Críticas a las fiestas fuera de los locales

Uno de los principales reproches de AEON se dirige a la celebración de fiestas y festivales privados en espacios públicos y entornos naturales. La asociación considera que estas actividades han supuesto una competencia desigual para los establecimientos de ocio nocturno que deben ajustarse a sus licencias, horarios y limitaciones acústicas.

La entidad critica especialmente los eventos celebrados en playas y otros espacios durante el verano y defiende que este tipo de actividades deberían restringirse a las fiestas patronales o a propuestas con un marcado interés cultural.

AEON carga también contra la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). A su juicio, las restricciones aplicadas al West End no han acabado con los problemas de convivencia, sino que los han desplazado hacia otros puntos de Sant Antoni. «La reducción de horarios no ha resuelto el problema de fondo», sostiene la asociación, que asegura que algunos establecimientos han perdido alrededor del 40% de su franja horaria más rentable.

Según su diagnóstico, el resultado es un barrio con menos negocios abiertos y numerosos establecimientos cerrados, en venta, alquiler o traspaso. La patronal nocturna denuncia igualmente deficiencias de limpieza e iluminación, con calles que considera insuficientemente iluminadas y zonas que presentan suciedad pese al aumento de la tasa de residuos.

«No se ha cambiado el modelo turístico»

La asociación concluye que las restricciones no han conseguido transformar el modelo turístico de Sant Antoni. «No se ha cambiado el modelo turístico. Tan solo se ha perjudicado a los empresarios locales y se ha trasladado el beneficio hacia grandes grupos empresariales», afirma.

AEON cuestiona asimismo el diferente régimen que, a su entender, afecta a discotecas, hoteles, beach clubs y otros espacios de ocio de la isla, y señala que Es Paradís y Edén también se habrían visto perjudicadas por esta situación. La asociación reclama al Consell de Ibiza una regulación de horarios, aforos y actividades acorde con las licencias de cada establecimiento.

También considera fallido el intento de buscar una nueva denominación para el West End. A su juicio, cambiar el nombre sin solucionar primero los problemas de la zona supone una mera «operación de marketing».

Para revertir la situación, AEON plantea ampliar al menos una hora el horario de los locales, reforzar la seguridad, mejorar la limpieza y la iluminación y reducir impuestos y tasas, especialmente la de residuos. Además, reclama un plan más ambicioso de revitalización del barrio.

La entidad defiende que la recuperación debe afectar al conjunto de la zona y no limitarse a ayudas directas a los negocios. Entre otras medidas, propone subvenciones para mejorar el aislamiento de las viviendas y actuaciones relacionadas con refrigeración, cerramientos y eficiencia térmica. «Nadie montará un negocio en una zona degradada solo por recibir una subvención del Ayuntamiento. Hay que mejorar el conjunto del barrio», concluye la asociación.