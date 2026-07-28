Niko Al Fresco: el restaurante de Ibiza que lleva la cocina japonesa a otro nivel, literalmente

La gastronomía en Ibiza sigue evolucionando y Cala Llonga se ha convertido en uno de los escenarios donde esa transformación resulta más evidente. Entre las propuestas que están marcando esta tendencia destaca Niko Al Fresco, el restaurante ubicado en la azotea de Mondrian Ibiza, que combina cocina japonesa contemporánea, vistas panorámicas y una cuidada programación.

Con la bahía como telón de fondo, el espacio ofrece una experiencia gastronómica donde la cocina y el paisaje dialogan constantemente. Esta temporada, además, el restaurante estrena un nuevo diseño pensado para reforzar la conexión con el entorno y potenciar la sensación de apertura hacia el Mediterráneo.

La bahía de Cala Llonga es el telón de fondo de la experiencia. | / FOTOS: CRISTINA MILIAN

Los formatos más conocidos de la cocina nipona en una mesa en Ibiza

La propuesta culinaria se inspira en las técnicas y sabores japoneses, incorporando al mismo tiempo matices contemporáneos y referencias sutiles al producto local. El resultado es una carta variada que va más allá de los formatos más conocidos de la cocina nipona e incluye arroces, noodles, carnes y pescados elaborados con una visión actual.

Sushi hecho al momento

Uno de los puntos centrales del restaurante es su barra de sushi, donde se preparan al momento distintas piezas de nigiri y sashimi, junto a platos de corte más creativo. Entre ellos destacan el tartar de atún rojo con salsa tosazu y shichimi togarashi, el bao de cangrejo de caparazón blando con encurtidos caseros o el katsu de cerdo ibérico terminado con furikake. A ellos se suman makis, gyozas y opciones vegetales que completan una oferta concebida bajo la dirección del chef ejecutivo del resort, Iñigo Rodríguez.

Las puestas de sol sobre Cala Llonga acompañan una programación musical. / FOTOS: CRISTINA MILIAN

Conforme avanza la tarde, el ambiente evoluciona de forma natural. Las puestas de sol sobre Cala Llonga acompañan una programación musical que incluye emisiones de radio en directo los viernes, sesiones de vinilo los sábados y actuaciones de flamenco los domingos.

La combinación de gastronomía, música y vistas convierte a Niko Al Fresco en una de las experiencias más singulares de la costa este de la isla, donde la sofisticación se presenta sin artificios y al ritmo tranquilo que caracteriza la cala.

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