Hostelería Fácil ofrece grandes descuentos para hosteleros en Ibiza

En plena temporada, cada detalle cuenta. La presentación de una mesa, la comodidad de una terraza, la resistencia de una cristalería o la funcionalidad del menaje profesional marcan la diferencia tanto en la experiencia del cliente como en el disfrute de cualquier espacio gastronómico. Por eso, Hostelería Fácil, el espacio especializado de Tubagua para la hostelería en Ibiza, se ha consolidado como un aliado de referencia para hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, villas y negocios vinculados al turismo. También para particulares que buscan productos profesionales para su hogar, terraza o espacio exterior.

Hostelería Fácil está concebido con un único espacio completo, práctico y profesional.

Durante estos meses, visitar Hostelería Fácil tiene un atractivo añadido: la puesta en marcha de una campaña especial con grandes descuentos en una selección de productos de hostelería, con motivo del cambio de exposición. Una ocasión perfecta para equipar, completar o dar un nuevo aire a cualquier negocio al mejor precio, sin renunciar a marcas de calidad ni al asesoramiento especializado.

La atención personal es una ventaja para profesionales del sector y particulares.

Todo para la hostelería

La renovación de la exposición permite adquirir piezas a precios especiales.

En Hostelería Fácil se puede encontrar una amplia variedad de soluciones para sala, cocina, terraza y zonas de trabajo: vajillas, cristalerías, cuberterías, mobiliario, utensilios de cocina, menaje profesional, pequeños electrodomésticos y productos para el día a día.

El objetivo es ofrecer en Ibiza un espacio completo, práctico y profesional donde los negocios puedan equiparse sin salir de la isla, con productos resistentes, funcionales y adaptados al ritmo exigente de la temporada. Además, cualquier particular puede acercarse para encontrar piezas de calidad profesional para su cocina, comedor, terraza o villa.

Grandes descuentos

Hostelería Fácil cuenta este verano con una promoción especial de hasta el 35% de descuento en una selección de productos de hostelería. Una oportunidad especialmente interesante para quienes necesitan reforzar el equipamiento de terraza, renovar piezas de mesa, completar el menaje profesional o preparar su negocio con productos de calidad.

También es una buena ocasión para particulares que quieren aprovechar estos precios especiales y acceder a productos pensados para durar, con diseño y prestaciones profesionales.

Uno de los valores diferenciales de Hostelería Fácil es su combinación de producto, disponibilidad y atención profesional. El cliente puede visitar el espacio, ver los productos directamente y recibir orientación personalizada para elegir las soluciones más adecuadas según el tipo de negocio, el volumen de trabajo, el estilo del espacio o la imagen que quiera proyectar.

Cita por WhatsApp

Para una atención más cómoda y ágil, también pueden solicitar cita o consultar disponibilidad directamente por WhatsApp en el 686 858 469, una vía rápida para contactar con el equipo comercial, resolver dudas antes de la visita y aprovechar mejor las oportunidades disponibles.

Visita Hostelería Fácil

Además, Hostelería Fácil trabaja con marcas reconocidas del sector como Bonna, Pura Sangre, Stölzle Lausitz, Viejo Valle, GI-Metal, Onis o Securit, entre otras.

Hostelería Fácil se encuentra en Avenida Sant Jordi, 10, Ibiza, en un punto cómodo y accesible para profesionales y particulares. El espacio cuenta con parking para clientes, lo que permite realizar la visita de forma sencilla.

Ahora es el momento perfecto para acercarse, descubrir las oportunidades disponibles y equipar el negocio, la villa o el espacio exterior con productos profesionales, buenos precios y la tranquilidad de contar con un proveedor de confianza en la isla.