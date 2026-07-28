Con la esencia de siempre, la evolución está en los detalles

Cada verano, Ibiza da la bienvenida a nuevos restaurantes, beach clubs y lugares por descubrir. Algunos llegan con fuerza y desaparecen tan rápido como aparecieron. Otros, casi sin hacer ruido, terminan formando parte de la historia de la isla.

En El Chiringuito Ibiza cada comida termina con una interminable sobremesa. / El Chiringuito

Dieciocho temporadas después de abrir sus puertas en la playa de es Cavallet, El Chiringuito Ibiza pertenece a esa segunda categoría. Desde 2009 nunca ha intentado seguir las modas ni reinventar lo que Ibiza debía ser. Su filosofía siempre ha sido mucho más sencilla: crear un lugar donde las personas disfruten de estar juntas. Porque la gente no vuelve a un restaurante porque esté de moda. Vuelve por cómo le hace sentir.

Las especialidades de siempre protagonizan la propuesta gastronómica. / El Chiringuito

Los lugares no se convierten en parte de la vida de las personas de un día para otro. Ocurre comida tras comida. Verano tras verano. Niños que hace años pasaban aquí las vacaciones vuelven hoy con sus propios hijos. Amigos que llegaron por primera vez hace más de una década siguen reservando la misma mesa cada verano. Sin darse cuenta, El Chiringuito dejó de ser simplemente un restaurante para convertirse en el escenario de algunos de los recuerdos más importantes de muchas personas. Y probablemente ese sea el mayor reconocimiento que un restaurante puede recibir.

La esencia de siempre

Dieciocho temporadas después, la esencia sigue siendo la misma. La evolución está en los detalles. No se trata de cambiar aquello que funciona, sino de seguir perfeccionándolo. Esa manera de entender la hospitalidad se refleja en cada decisión: en la cocina, en el servicio, en el ambiente y en la forma de recibir a cada persona que cruza la puerta.

La nueva carta es el mejor ejemplo de esa evolución. Mantiene intacta la identidad mediterránea que siempre ha definido a El Chiringuito, pero da un paso adelante en la selección del producto, el cuidado por el origen de los ingredientes y una ejecución cada vez más precisa.

El recorrido comienza en el Raw Bar, con ostras recién abiertas, carpaccio de gamba roja, aguachile de lubina y el ya imprescindible Tuna Sando con caviar. A partir de ahí, la propuesta continúa con algunos de los platos que mejor representan la identidad de la casa. En el apartado de mariscos, la langosta estilo Formentera se consolida como uno de los grandes protagonistas de la temporada, acompañada de las almejas al vino de Jerez o las vieiras con espárragos. Entre los pescados destacan el San Pedro a la donostiarra, el lenguado a la meunière y la emblemática lubina a la sal, preparada y servida en mesa.

Las brasas siguen ocupando un lugar protagonista con el New York Strip, el Steak Frites, la Cotoletta y la ya icónica Wagyu Burger, mientras que la nueva selección de arroces y pastas refleja la evolución de la cocina sin perder de vista sus raíces mediterráneas. El arroz de lomo bajo con duxelle de setas, el orzo de bogavante nacional o el cangrejo real con chili bisque representan esa apuesta por una cocina donde la técnica siempre está al servicio del producto, respetando el origen de los ingredientes y una ejecución impecable.

Pero El Chiringuito nunca ha sido únicamente una cuestión de gastronomía. Es el lugar donde una comida termina convirtiéndose en una sobremesa interminable. Donde los niños encuentran su propio espacio en Little Chiringuito mientras los adultos siguen conversando frente al mar. Donde se celebran cumpleaños, aniversarios, bodas y reuniones familiares que, con el paso del tiempo, acaban formando parte de la historia de quienes las viven.

En una isla que cambia constantemente, hay lugares que permanecen. No porque se hayan quedado quietos, sino porque han sabido evolucionar sin perder aquello que los hizo especiales desde el principio. Dieciocho veranos después, El Chiringuito Ibiza sigue siendo uno de ellos.