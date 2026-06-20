El Chiringuito by Night vuelve a Ibiza este verano

A medida que el día llega a su fin, la playa se serena, la luz se vuelve más suave y el paisaje adquiere una personalidad completamente distinta. Es un momento que siempre ha tenido un significado especial para quienes conocen bien esta parte de la isla, y que este verano El Chiringuito Ibiza se complace en volver a compartir con sus clientes con el regreso de El Chiringuito by Night.

El Chiringuito, un restaurante vinculado al paisaje.

Presente en la historia del restaurante durante temporadas anteriores, las noches de El Chiringuito regresan ahora con una intención renovada. No como una propuesta nueva, sino como una extensión natural de todo aquello que el restaurante representa.

A un paso del Mediterráneo.

Ubicado a orillas de es Cavallet, en pleno Parque Natural de ses Salines, El Chiringuito siempre ha estado profundamente ligado a su entorno. El regreso de las veladas nocturnas ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir este enclave único desde una perspectiva diferente, cuando el ritmo de la isla se ralentiza y la conexión con el paisaje se vuelve aún más intensa.

Bajo la dirección del chef ejecutivo Ángel Zapata, la propuesta gastronómica mantiene sus raíces en la cocina mediterránea, guiada por la estacionalidad, la excelencia de los ingredientes y un profundo respeto por la esencia de cada producto.

Al caer la noche, la música en directo pasa a formar parte de la experiencia. Las conversaciones se alargan, las mesas se llenan de amigos, conocidos y nuevos encuentros, y lo que comienza como una cena suele transformarse en algo mucho más memorable.

Este verano, El Chiringuito by Night tendrá lugar todos los jueves, viernes y sábados hasta el 15 de agosto, invitando a los visitantes a disfrutar de es Cavallet después de la puesta de sol a través de una experiencia que combina gastronomía mediterránea, música en vivo y una hospitalidad cuidada al detalle.

Una invitación a descubrir es Cavallet en uno de los momentos más bellos del día. Reservas: +34 971 395 355