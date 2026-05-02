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Es Cavallet

Experiencia a otro nivel en El Chiringuito Ibiza

Elegancia discreta y respeto por el entorno en este punto gastronómico imprescindible en Ibiza

La terraza del restaurante, en la playa des Cavallet. | | EL CHIRINGUITO

La terraza del restaurante, en la playa des Cavallet. | | EL CHIRINGUITO

Redacción Ibiza

El Chiringuito Ibiza inicia su 18ª temporada con una visión renovada, entrando en una nueva etapa más refinada que se apoya en su legado y eleva cada elemento de la experiencia con mayor intención y precisión. Situado a orillas de Es Cavallet, el restaurante está considerado desde hace años como uno de los destinos de playa más distinguidos de Ibiza. Esta temporada, su identidad se expresa con mayor claridad: una propuesta en la que la elegancia discreta, los estándares impecables y un profundo respeto por el entorno marcan el ritmo de cada jornada.

En el centro de esta evolución se encuentra el chef Ángel Zapata, cuya llegada supone un paso significativo en la dirección culinaria del establecimiento. Su cocina se arraiga en la esencia mediterránea, guiada por la temporalidad y una cuidada selección del producto, y ejecutada con una sofisticación serena. La carta refleja una filosofía de contención y refinamiento, en la que la sencillez es intencionada y cada ingrediente puede expresar todo su carácter.

Como complemento a la propuesta gastronómica, el restaurant manager Edoardo Agnelli aporta una visión profundamente meditada de la hospitalidad, definida por la intuición, la discreción y la atención al detalle. Esta nueva temporada no habla de transformación, sino de elevación. Desde la precisión en la cocina hasta el desarrollo de la experiencia gastronómica, cada detalle ha sido cuidadosamente refinado para encarnar una visión más sofisticada y cohesionada, una propuesta que honra la esencia de El Chiringuito Ibiza al tiempo que establece un nuevo referente de calidad y experiencia para el cliente.

A medida que Ibiza continúa consolidándose como destino global, El Chiringuito Ibiza reafirma su posición a la vanguardia, ofreciendo no solo un lugar donde comer, sino una expresión cuidada de es Cavallet, definida por la autenticidad, la elegancia y un compromiso inquebrantable con la excelencia.

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