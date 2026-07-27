Especial Gastronomía de Verano | Nobu Daytime Edit
Nobu rompe las reglas en Ibiza: el ‘fine dining’ ya no espera a la noche
El restaurante abre sus puertas al almuerzo en fin de semana con ‘dj sets’ y una carta rediseñada frente al mar
Redacción
Nobu Restaurant amplía su propuesta gastronómica en Ibiza desafiando la costumbre de una isla donde la alta cocina parece reservada a la noche. Con el objetivo de acercar su excelencia culinaria nipona y sus espectaculares vistas tanto a residentes como a visitantes, el icónico espacio de Talamanca se posiciona como el nuevo y exclusivo referente en el mapa de los almuerzos gourmet.
Bajo el concepto ‘Nobu Daytime Edit’, el restaurante traslada su reconocida alta cocina japonesa al mediodía durante los fines de semana (de viernes a domingo). La propuesta mantiene grandes clásicos de la firma como el Black Cod Miso o la icónica selección de sushi, e incorpora novedades idóneas para un almuerzo relajado en su terraza frente al mar, acompañadas de agradables sesiones de dj. La oferta se completa con una sugerente carta de coctelería en la que destaca el sorprendente Beetroot Bloody Mary, elaborado con kimchi y salsa de ceviche.
Otra gran novedad esta temporada llega al caer el sol con el Omakase de Verano. Se trata de un exclusivo menú degustación de siete pases creado por el Chef Enrico Maimonte y su equipo, diseñado con una profunda inspiración mediterránea que rinde homenaje al producto local sin perder la esencia japonesa clásica de Nobu.
Oferta gastronómica de Nobu en Ibiza
Esta nueva propuesta complementa la oferta gastronómica en Talamanca de Nobu en Ibiza junto a Chambao By the Beach, el chiringuito mediterráneo frente al mar conocido por sus paellas y muy frecuentado por locales, y se suma también a The Bar at the Bay, un nuevo espacio concebido para cenas tranquilas en familia con pizzas artesanas, pasta casera, hamburguesas a la parrilla y platos mediterráneos, además del servicio nocturno de Nobu Restaurant.
Dirección Nobu Hotel Ibiza Bay
Camí ses Feixes, 52, 07800 Eivissa, Illes Balears
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