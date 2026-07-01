Nobu Ibiza Bay revoluciona los almuerzos de la isla con 'Nobu Daytime Edit'

Ibiza es conocida mundialmente por su energía nocturna, pero es bajo el sol balear donde la isla revela su cara más exclusiva y relajada. Para aquellos que buscan elevar sus mediodías frente al mar, Nobu Hotel Ibiza Bay presenta su última y más sofisticada propuesta gastronómica: Nobu Daytime Edit.

Por primera vez, el icónico restaurante Nobu abre sus puertas en horario de almuerzo, convirtiéndose en el epicentro del tardeo más refinado de la Isla Blanca.

Gastronomía de autor bajo el sol: Qué esperar de Nobu Daytime Edit

Disponible de viernes a domingo, de 13:00 h a 16:00 h, esta experiencia diurna fusiona la alta cocina japonesa con el magnetismo del Mediterráneo. No hace falta estar alojado en el hotel para disfrutarlo; Nobu Daytime Edit está completamente abierto al público externo, invitando tanto a residentes como a visitantes a descubrir una propuesta única.

El escenario no podría ser más idílico: una terraza al fresco con vistas panorámicas al mar, una atmósfera vibrante a cargo de DJs en directo y una carta meticulosamente rediseñada para adaptarse al ritmo del día.

Clásicos infalibles y novedades exclusivas

Los amantes de la firma encontrarán en el menú los grandes e inconfundibles pilares de Nobu, como el célebre Black Cod Miso, el Yellowtail Jalapeño o su legendario surtido de sushi preparado con las manos de Enrico Maimonte. Sin embargo, el chef sorprende con nuevas adiciones idóneas para un almuerzo fresco y contemporáneo:

Sandwich Club de Salmón: Una reinterpretación de lujo del clásico entrepanes.

Una reinterpretación de lujo del clásico entrepanes. Sando de Pollo Katsu: Con un toque audaz de salsa picante.

Con un toque audaz de salsa picante. Ceviche de Salmón, Mango y Granada: Una explosión de frescura ideal para los días de verano.

Clásicos infalibles y novedades exclusivas / By NAU

Coctelería con sello de autor

La carta líquida mantiene los exigentes estándares de Nobu, apostando por la innovación y los ingredientes originales. Entre los cócteles destacados para el tardeo se encuentran el Beetroot Bloody Mary (enriquecido con Kimchi y salsa de ceviche) y el Ghost Strawberry Margarita, una propuesta atrevida que combina Mezcal, lima y el toque picante del ghost pepper.

El mapa gastronómico de Talamanca: Opciones para cada momento del día

Nobu Daytime Edit nace como la alternativa más sofisticada para el almuerzo, complementando a la perfección la variada oferta culinaria que el resort ofrece a la isla.

Dependiendo del plan que busque el comensal, Nobu Ibiza Bay cuenta con el espacio ideal:

Chambao By the Beach: El ya consolidado chiringuito mediterráneo a pie de playa. Es el punto de encuentro favorito de los locales que buscan autenticidad y una de las mejores paellas de Ibiza en un ambiente relajado.

El ya consolidado chiringuito mediterráneo a pie de playa. Es el punto de encuentro favorito de los locales que buscan autenticidad y una de las mejores paellas de Ibiza en un ambiente relajado. Nobu Restaurant (Noche): El referente indiscutible de la cena sofisticada en la isla, donde la elegancia y el producto premium se dan la mano bajo las estrellas.

Una nueva apertura para toda la familia: The Bar at the Bay

La constante innovación culinaria del destino suma este año un nuevo miembro a la familia: The Bar at the Bay. Este nuevo espacio ha sido diseñado pensando en la desconexión total y en las cenas familiares sin pretensiones.

Es la opción perfecta para esas noches en las que se busca un ritmo pausado y una cena relajada junto al mar. Su propuesta apuesta por el confort food de calidad: pizzas artesanas, pasta casera, hamburguesas a la parrilla y esos platos mediterráneos que siempre apetecen, servidos con la naturalidad y la calma que caracterizan a Ibiza.

Con la incorporación de los almuerzos diurnos y sus nuevos espacios, Nobu Ibiza Bay consolida su posición como el destino gastronómico imprescindible de la temporada, demostrando que el verdadero lujo también se disfruta de día.

Datos de interés para tu reserva: