Ven a conocer el recorrido culinario que acompaña el ritmo natural de Ibiza

Hay una Ibiza que se descubre bailando hasta el amanecer y otra que se saborea sin prisas, entre desayunos tardíos, sobremesas con vistas al mar y cenas que se alargan con la puesta de sol como fondo. Desde el primer café de la mañana hasta la última copa de la noche, Grupo Pacha propone un recorrido culinario que acompaña el ritmo natural de la isla y que invita a descubrir el Mediterráneo desde la mesa, a través de espacios con personalidad propia que comparten una misma forma de entender la hospitalidad, el producto local y el estilo de vida ibicenco.

Restaurante Pacha Hotel en Ibiza

En el corazón de Talamanca, y a pocos pasos de Marina Ibiza, Pacha Hotel se ha convertido en un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes. Con una propuesta gastronómica que se puede disfrutar durante todo el año, su restaurante es el escenario perfecto para quienes prefieren comenzar el día sin prisas y con energía isleña. Su amplia oferta de desayunos completos y su nueva carta de brunch combinan productos frescos, elaboraciones cuidadas y recetas mediterráneas pensadas para disfrutar a cualquier hora del día, como el Pacha Protein Bowl. Además, la carta incluye su reconocible pizza de masa madre, una de las más populares de la isla, como la Crudaiola con rúcula y prosciutto di Parma, o la Payesa con sobrasada picante, ideales para una comida informal antes de lanzarse a descubrir la isla.

Pacha Hotel incluye en su carta la pizza de masa madre.

Destino Five Ibiza, para paladares exigentes

Con el mediodía llega el momento de poner rumbo a Destino Five Ibiza, con el mar como invitado de honor y dos propuestas gastronómicas capaces de satisfacer a los paladares más exigentes. En Cielo, el restaurante mediterráneo del resort, inspirado en la arquitectura tradicional de las casas payesas, el tiempo parece detenerse. Su terraza abierta al mar invita a disfrutar de una cocina luminosa y mediterránea entre conversaciones pausadas y música en directo. Con una propuesta basada en el compromiso con los ingredientes de proximidad, la carta de Cielo ofrece ensaladas frescas, como la 3 Maíces o la Súper Green, carnes y pescados del día al Josper y una amplia selección de platos para compartir y paellas que convierten la sobremesa en un placer, siempre con el Mediterráneo como fondo.

Playa Pacha está situada junto a la icónica piscina con forma de cereza de Destino Five Ibiza. / Grupo Pacha

Playa Pacha ofrece propuestas de inspiración mediterránea

Para quienes buscan un ambiente más animado, la experiencia continúa en Playa Pacha, a orillas de la icónica piscina con forma de cereza de Destino Five Ibiza. Allí, gastronomía, música y ocio conviven de manera natural en uno de los espacios más vibrantes del verano ibicenco. Entre camas balinesas, hamacas y unas privilegiadas vistas a Dalt Vila, la carta invita a compartir propuestas de inspiración mediterránea que van desde ostras frescas hasta hamburguesas smash, pizzas o sabrosas paellas, todo ello acompañado por una cuidada selección de cócteles y música en directo, con djs que ponen la banda sonora a jornadas que resumen a la perfección ese equilibrio entre celebración y relax que caracteriza a Ibiza.

En Cielo es el restaurante mediterráneo de Destino Five Ibiza.

Elia, el viaje culinario a las islas griegas

Cuando la luz comienza a suavizarse y el cielo empieza a teñirse de tonos cálidos, la terraza de Elia, en Destino Five Ibiza, despliega todo su encanto. Con Formentera dibujándose en el horizonte, este restaurante convierte cada cena en un viaje gastronómico a las islas griegas. Pescados frescos, carnes a la parrilla y una cuidada selección de pequeños platos y salsas tradicionales inspiradas en algunas de las recetas helénicas más reconocibles conforman una propuesta pensada para compartir y disfrutar sin prisas, acompañada por una excelente selección de vinos y una completa carta de cócteles de autor, mientras la música en directo y la puesta de sol terminan de redondear la experiencia.

Elia, en Destino Five Ibiza, convierte cada cena en un viaje gastronómico a las islas griegas con propuetas pensadas para compartir y disfrutar sin prisas. / Grupo Pacha

Mapa de la ubicación de Destino Five Ibiza.

Dirección Destino Five Ibiza

Destino Five Ibiza

07819 Talamanca, Balearic Islands

Grupo Pacha

Pacha Restaurant, fusión del Mediterráno con Japón

Para quienes prefieren vivir la experiencia completa sin moverse de Talamanca, Pacha Restaurant, junto a Pacha Ibiza y bajo la dirección del chef Jonathan Geay, plantea una propuesta diferente en la que lo mejor de la gastronomía mediterránea se encuentra con la precisión de la cocina japonesa. El resultado es una carta creativa, equilibrada y llena de matices, concebida para compartir y dejarse sorprender en un ambiente donde la música, de la mano de una selección de dj única, también ocupa un lugar protagonista.

Entrada gratuita a Pacha Ibiza

Todas las reservas, tanto en Elia como en Pacha Restaurant, incluyen entrada gratuita a Pacha Ibiza todas las noches de la semana, convirtiendo la cena en el preludio perfecto para una noche que promete continuar mucho más allá de la mesa.

Una invitación a saborear la isla de principio a fin, con la certeza de que, cuando cae la noche, la mejor manera de poner el broche final siempre pasa por cruzar las puertas de Pacha Ibiza, el histórico club que lleva más de cinco décadas marcando el ritmo de las noches ibicencas y que completa una experiencia donde gastronomía, hospitalidad, música y estilo de vida se dan la mano para descubrir otra forma de vivir la isla.