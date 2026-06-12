Ibiza late al ritmo de Pacha con música, gastronomía y experiencias únicas

Ibiza vuelve a moverse al compás de Pacha. Este junio, el grupo refuerza su universo con una programación pensada para quienes buscan una forma de vivir el verano desde la música, el mar, la gastronomía y el diseño.

Pacha ICONS regresa a Destino Five Ibiza con una propuesta al aire libre en uno de los enclaves más deseados de la isla. La temporada arranca el 11 de junio con Solomun Outdoor, continúa el 18 con Marco Carola Presents Music On junto a PAWSA y Franky Rizardo, y suma una nueva cita el 25 con Loco Dice y East End Dubs. Además, la experiencia incorpora una zona VIP elevada junto al escenario, pensada para disfrutar de una visión privilegiada del DJ booth y de la energía del público.

En Pacha Ibiza, junio llega cargado de nombres propios. Chris Stussy, Vintage Culture, Roger Sanchez, Luciano y 50 Cent forman parte de un calendario que confirma el peso internacional de la marca en la noche ibicenca.

La propuesta también se vive de día. Destino Five Ibiza presenta Ibiza on the House, una oferta que devuelve el gasto de habitación en crédito para comida y bebida dentro del resort. A esto se suman nuevas villas, espacios wellness y acceso incluido a eventos de Pacha ICONS y Pacha Ibiza para los huéspedes.

La gastronomía refuerza el vínculo entre mesa y pista de baile. Pacha Restaurant ofrece Dine & Dance, con cena y acceso directo al club, mientras Elia Supper Club combina cocina griega, cócteles y música al atardecer en Destino Five Ibiza.

El universo Pacha se completa con brunch, coctelería, planes de fútbol y una colección de moda junto a Civilist, llevando el espíritu de Ibiza mucho más allá de la noche.