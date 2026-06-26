Pacha Ibiza
Las cerezas de Pacha ya brillan en Nueva York
Brooklyn ya tiene sus cerezas. Pacha New York abrió sus puertas el pasado fin de semana con una celebración de tres noches que reunió a miles de personas y dejó claro que el espíritu nacido en Ibiza sigue teniendo tirón al otro lado del Atlántico. Solomun fue el encargado de estrenar la pista el viernes, en una actuación especial tras una década sin pinchar en Nueva York durante la temporada ibicenca. El sábado tomó el relevo Michael Bibi y el domingo, Black Coffee cerró el arranque con otro lleno. Por el club pasaron rostros conocidos como Pete Davidson, Saweetie, A Boogie Wit Da Hoodie, Deacon Phillippe, Ava Max y Jadon Sancho. La apertura marca una nueva etapa para Pacha, que aterriza en Brooklyn con herencia ibicenca y ganas de quedarse.
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