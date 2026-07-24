Juntos Farm: El laboratorio vivo de la agricultura regenerativa en Ibiza

En unos terrenos que permanecieron abandonados durante más de una década, Juntos Farm demuestra que la agricultura regenerativa puede transformar la manera en que Ibiza cultiva, se alimenta y concibe la comida.

En el corazón de Ibiza, sobre 20 hectáreas que en su día albergaron una explotación lechera y ganadera, Juntos Farm ha convertido más de diez años de abandono en uno de los proyectos gastronómicos más ambiciosos de la isla: ofrecer durante todo el año platos deliciosos y de temporada.

El huerto diversificado sigue las líneas de la topografía, con hileras curvas que se adaptan al terreno.

Su enfoque es regenerativo: trabajar con la naturaleza, y no contra ella, cultivando de forma que la salud del suelo, la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema mejoren con el paso del tiempo. Esta filosofía se aprecia en la propia distribución del terreno: el huerto diversificado sigue las líneas clave de la topografía, con hileras curvas que se adaptan al relieve y permiten aprovechar mejor el agua de escorrentía.

Entre los bancales crecen hortalizas, frutas, frutos secos y flores, junto a cultivos de cobertura, hierbas y árboles que mantienen unido todo el sistema. Un pequeño rebaño de cabras pasta en los márgenes, mientras las abejas se desplazan libremente entre los frutales y las flores silvestres.

Del campo a la sala de degustación

La sala de degustaciónde la finca es, en palabras del propio equipo, «una celebración de lo que está creciendo en este preciso momento». Los platos cambian con las estaciones y se elaboran exclusivamente con productos procedentes de los campos regenerativos de la finca y de un reducido grupo de explotaciones colaboradoras de las islas Baleares, nunca de lugares más lejanos.

Juntos Farm ha convertido más de diez años de abandono en uno de los proyectos gastronómicos más ambiciosos de la isla

Los visitantes pueden relajarse bajo la sombra, alrededor de largas mesas compartidas, y disfrutar de una variedad de platos de temporada, entre los que se incluyen gazpacho fresco elaborado con tomates de variedades tradicionales, berenjena caramelizada con crema de almendras y ceviche de calabacín y aguacate. Las propuestas están pensadas para compartir y acompañar con una cuidada selección de vinos baleares o con una refrescante limonada con miel para los más pequeños.

Juntos Farm, un lugar de encuentro y aprendizaje cerca de Santa Gertrudis. / Juntos Farm

Para Juntos Farm, la proximidad no es solo una filosofía, sino también una cuestión de sabor y valor nutricional. Diversos estudios señalan que los productos frescos pueden perder hasta la mitad de sus nutrientes pocos días después de la cosecha. Al servir alimentos recolectados a apenas unos metros de distancia el mismo día en que se consumen, el equipo consigue preservar tanto su sabor como sus propiedades. Cultivados de manera ecológica y sin pesticidas, representan la esencia del concepto de la granja a la mesa «en su forma más pura y honesta».

Un lugar para aprender, no solo para cultivar

La finca funciona también como un espacio educativo. Las visitas guiadas permiten a los visitantes detenerse y descubrir de primera mano cómo se cultivan los ingredientes que encuentran en su plato. Las sesiones prácticas de la mañana ofrecen a la comunidad la posibilidad de trabajar codo con codo con los agricultores y ensuciarse las manos, y cada voluntario regresa a casa con una generosa selección de frutas y verduras de temporada.

Las visitas guiadas permiten a los invitados cosechar algunos de los alimentos de la finca junto al equipo de Juntos Farm. / Clara Hanssens

Las familias también forman parte habitual de la vida de la finca. Las raciones adaptadas a los niños permiten que los más pequeños disfruten de la propuesta gastronómica, mientras que las cabras, las estructuras para trepar y el mapa de la finca que se entrega en la tienda los mantienen entretenidos durante horas.

La tienda de la finca

Ninguna visita está completa sin una parada en la tienda de la finca, donde se pueden encontrar productos básicos elaborados en el propio recinto: infusiones de romero, hierba luisa y azafrán, babaganoush fresco, así como leche y queso de cabra procedentes del rebaño que pasta en los alrededores.

Juntos Farm cuenta con sala de degustación y tienda para comprar productos locales. / Juntos Farm

La selección de frutas y verduras cambia constantemente, reflejando aquello que está creciendo en la finca y que se encuentra en su punto óptimo para llevar a casa.

La regeneración como práctica en Juntos Farm

Al preguntar al equipo cuál de sus valores resulta más difícil de aplicar en el día a día, la respuesta es siempre la misma: la propia regeneración. «Es una práctica, no un destino», explican. «La naturaleza avanza a su propio ritmo». Esa paciencia se percibe en cada rincón de Juntos Farm, un proyecto comprometido con la convicción de que la buena comida, cuando se hace correctamente, comienza mucho antes de llegar al plato.

Juntos Farm se encuentra cerca de Santa Gertrudis, en Ibiza. Puedes reservar mesa y consultar online su calendario de visitas guiadas a la finca y experiencias de cosecha de temporada en juntosibiza.com.

Más información y reservas:

Web: www.juntosibiza.com